45-годишен фофьор самокатастрофира в Пловдив, забивайки колата си в дърво, съобщават местните медии.

Войната по пътищата

По информация на "Марица" произшествието е станало около 20 часа на бул. "Христо Ботев в града под тепетата - в близост до Денталния факултет.

От кадри в социалните мрежи става ясно, че предницата на колата е премазана.

По неофициална информация на Traffic News вероятнaта причината за катастрофата е висока скорост и загуба на контрол над автомобила - БМВ. След това е последвал сблъсък в едно от дърветата на разделителната линия.

След инцидента на място е дошла линейка, която е транспортирала шофьора контактен към УМБАЛ "Свети Георги". Към момента няма информация какво е състоянието на 45-годишният мъж.

Няма данни за употреба на алкохол и наркотици. На място има полицейски екип.

Предстои да бъдат изяснени причините за катастрофата.

