Шофьор се заби в дърво в Пловдив, предницата на колата е смачкана до неузнаваемост (видео)
Водачът на автомобила е откаран с линейка в болница, вероятната причина за катастрофата е висока скорост
45-годишен фофьор самокатастрофира в Пловдив, забивайки колата си в дърво, съобщават местните медии.
Войната по пътищата
По информация на "Марица" произшествието е станало около 20 часа на бул. "Христо Ботев в града под тепетата - в близост до Денталния факултет.
От кадри в социалните мрежи става ясно, че предницата на колата е премазана.
По неофициална информация на Traffic News вероятнaта причината за катастрофата е висока скорост и загуба на контрол над автомобила - БМВ. След това е последвал сблъсък в едно от дърветата на разделителната линия.
След инцидента на място е дошла линейка, която е транспортирала шофьора контактен към УМБАЛ "Свети Георги". Към момента няма информация какво е състоянието на 45-годишният мъж.
Няма данни за употреба на алкохол и наркотици. На място има полицейски екип.
Предстои да бъдат изяснени причините за катастрофата.