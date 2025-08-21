Как жена, която след тежък работен ден изпива обикновено обезболяващо хапче, часове по-късно е задържана, защото тестът на полицията отчита опиати? Шофьорка от София твърди, че е прекарала ужасни часове в ареста и е останала месеци без книжка и автомобил. Всичко това - докато официалните резултати доказват, че е невинна. Тя настоява за колективен иск и промяна в закона, за да се сложи край на практиката хора да бъдат наказвани предварително, без доказана вина.

"Паркирах пред дома си, колата беше загасена, ключът в дясната ми ръка. Докато слизах, видях полицаи. Дадох им документи, тестваха ме за алкохол и наркотици. Първият беше отрицателен, но за дрога отчете, че съм взимала опиати. Самата проверка беше незаконна, тъй като не шофирах. Отношението на полицаите - ужасно. Казаха ми "Тези циркове сме ги гледали". Стояхме 2 часа. Не ме пуснаха да отида до тоалетна. Дори самото закарване към районното беше ужасно. Караха с бясна скорост, стана ми лошо. Имах чувството, че ще се ударим някъде. Държаха се сякаш съм най-големият престъпник. Взеха ми ластиците за коса, връзките на обувките, съблякоха ме чисто гола, накараха ме да клякам да не съм скрила наркотици. Провериха ме жени полицаи. Казаха ми, че това е процедурата", разказа Катрин Милева пред NOVA.

Шофьор заведе иск за 50 000 лв. срещу държавата заради фалшиво положителен тест за наркотици
Виж още Шофьор заведе иск за 50 000 лв. срещу държавата заради фалшиво положителен тест за наркотици

Тя прекарала 24 часа в ареста.

"Килията беше тъмна, мрачна с метални легла. Миришеше на урина, имаше боклуци. Стана ми лошо. Благодарение на едно младо момче полицай, което видя, че не съм в добро състояние, ми дадоха вода, която имаше вкус на спирт. Не знам защо. После ми казаха, че няма повече вода. На всички арестанти се крещеше. За 24 часа ме пуснаха 3 пъти до тоалетна. Усилваха си телевизора, за да не ме чуват като ги викам", допълни тя.

Жената получила колата си след 11 месеца в окаяно състояние.

"Дала съм около 3-4 хиляди за ремонти. Кръвните ми тестове излязоха и са отрицателни", каза още Милева.

ИЗБРАНО
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки) Лайф
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки)
50799
Съперникът на Лудогорец: От Северна Македония, с албанско самосъзнание и българска следа Корнер
Съперникът на Лудогорец: От Северна Македония, с албанско самосъзнание и българска следа
7421
Тръмп купил акции и облигации за над $100 млн., откакто е встъпил в длъжност Бизнес
Тръмп купил акции и облигации за над $100 млн., откакто е встъпил в длъжност
4693
Новата ера на сгъваемите телефони: Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в ритъма на твоя живот IT
Новата ера на сгъваемите телефони: Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в ритъма на твоя живот
2981
Френска петиция иска да блокира заемането на гоблена от Байо на Великобритания Impressio
Френска петиция иска да блокира заемането на гоблена от Байо на Великобритания
697
Влизат в дворовете и къщите ни: Жители на хърватски остров гонят туристите Trip
Влизат в дворовете и къщите ни: Жители на хърватски остров гонят туристите
8259
Кюфтенца с доматен сос на фурна Вкусотии
Кюфтенца с доматен сос на фурна
1148
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"? Zodiac
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"?
2048
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва" Времето
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва"
76715