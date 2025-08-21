Шофьорката Катрин Милева настоява за колективен иск и промяна в закона, за да се сложи край на практиката хора да бъдат наказвани предварително, без доказана вина

971 Снимка: БТА

Как жена, която след тежък работен ден изпива обикновено обезболяващо хапче, часове по-късно е задържана, защото тестът на полицията отчита опиати? Шофьорка от София твърди, че е прекарала ужасни часове в ареста и е останала месеци без книжка и автомобил. Всичко това - докато официалните резултати доказват, че е невинна. Тя настоява за колективен иск и промяна в закона, за да се сложи край на практиката хора да бъдат наказвани предварително, без доказана вина.

"Паркирах пред дома си, колата беше загасена, ключът в дясната ми ръка. Докато слизах, видях полицаи. Дадох им документи, тестваха ме за алкохол и наркотици. Първият беше отрицателен, но за дрога отчете, че съм взимала опиати. Самата проверка беше незаконна, тъй като не шофирах. Отношението на полицаите - ужасно. Казаха ми "Тези циркове сме ги гледали". Стояхме 2 часа. Не ме пуснаха да отида до тоалетна. Дори самото закарване към районното беше ужасно. Караха с бясна скорост, стана ми лошо. Имах чувството, че ще се ударим някъде. Държаха се сякаш съм най-големият престъпник. Взеха ми ластиците за коса, връзките на обувките, съблякоха ме чисто гола, накараха ме да клякам да не съм скрила наркотици. Провериха ме жени полицаи. Казаха ми, че това е процедурата", разказа Катрин Милева пред NOVA.

Тя прекарала 24 часа в ареста.

"Килията беше тъмна, мрачна с метални легла. Миришеше на урина, имаше боклуци. Стана ми лошо. Благодарение на едно младо момче полицай, което видя, че не съм в добро състояние, ми дадоха вода, която имаше вкус на спирт. Не знам защо. После ми казаха, че няма повече вода. На всички арестанти се крещеше. За 24 часа ме пуснаха 3 пъти до тоалетна. Усилваха си телевизора, за да не ме чуват като ги викам", допълни тя.

Жената получила колата си след 11 месеца в окаяно състояние.

"Дала съм около 3-4 хиляди за ремонти. Кръвните ми тестове излязоха и са отрицателни", каза още Милева.

