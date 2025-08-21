Близките на пребития до смърт от съседи добрички фотограф Динко Георгиев излизат на протест тази вечер. Това съобщи пред NOVA сина на починалия Ивайло Георгиев.

Исканията на близките са за справедливост и за работещи институции, които да осъществяват дейност и в посока превенция.

Съседи пребиха до смърт известен добрички фотограф след забележка за силен шум
Виж още Съседи пребиха до смърт известен добрички фотограф след забележка за силен шум

Динко Георгиев издъхна на 17 август в болницата в Добрич, след като на 13 август съседи му нанесоха побой заради забележка за силен шум.

"Всичко започва със забележка от страна на майка ми към събрала се компания, която вдигала шум. По интелигентен начин е подходено, с молба към тези хора. Голямата компания от 7-10 души се нахвърлила на майка ми с обидни думи и квалификации. Майка ми се барикадирала вкъщи. Ние с баща ми по това време бяхме във Варна и се прибрахме бързо", разказва синът.

Той предвидил, че шумната компания ще извика още хора, заради което се обадил на спешния телефон 112. Вече виждали светлините на полицейската кола, когато били нападнати от повиканите от съседите им хора.

"Изключително притеснен съм за изхода от тази ситуация предвид дързостта на тези хора", добави Георгиев и апелира институциите да започнат да работят в посока превенция. Разследването по случая продължава.

ИЗБРАНО
Вижте как изглежда днес звездата от кино хита "Грозна като смъртта" Пайпър Перабо Лайф
Вижте как изглежда днес звездата от кино хита "Грозна като смъртта" Пайпър Перабо
18496
Ден след въвеждането на полов тест: Скандалната Имане Хелиф приключи с бокса Корнер
Ден след въвеждането на полов тест: Скандалната Имане Хелиф приключи с бокса
12142
Тръмп купил акции и облигации за над $100 млн., откакто е встъпил в длъжност Бизнес
Тръмп купил акции и облигации за над $100 млн., откакто е встъпил в длъжност
5083
"Черна Луна" ще наблюдаваме на 23 август IT
"Черна Луна" ще наблюдаваме на 23 август
3365
Карнавални шествия и куклен театър в програмата на уличния фестивал 6Fest в София тази седмица Impressio
Карнавални шествия и куклен театър в програмата на уличния фестивал 6Fest в София тази седмица
527
Влизат в дворовете и къщите ни: Жители на хърватски остров гонят туристите Trip
Влизат в дворовете и къщите ни: Жители на хърватски остров гонят туристите
9670
Стъпка по стъпка: Как да си направим туршия без да варим бурканите Вкусотии
Стъпка по стъпка: Как да си направим туршия без да варим бурканите
4322
Ключът към хармонията: Какво е числото на съдбата ви? Zodiac
Ключът към хармонията: Какво е числото на съдбата ви?
396