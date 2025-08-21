"Изключително притеснен съм за изхода от тази ситуация предвид дързостта на тези хора", заяви синът на жертвата Ивайло Георгиев

3484 Скрийншот: NOVA

Близките на пребития до смърт от съседи добрички фотограф Динко Георгиев излизат на протест тази вечер. Това съобщи пред NOVA сина на починалия Ивайло Георгиев.

Исканията на близките са за справедливост и за работещи институции, които да осъществяват дейност и в посока превенция.

Динко Георгиев издъхна на 17 август в болницата в Добрич, след като на 13 август съседи му нанесоха побой заради забележка за силен шум.

"Всичко започва със забележка от страна на майка ми към събрала се компания, която вдигала шум. По интелигентен начин е подходено, с молба към тези хора. Голямата компания от 7-10 души се нахвърлила на майка ми с обидни думи и квалификации. Майка ми се барикадирала вкъщи. Ние с баща ми по това време бяхме във Варна и се прибрахме бързо", разказва синът.

Той предвидил, че шумната компания ще извика още хора, заради което се обадил на спешния телефон 112. Вече виждали светлините на полицейската кола, когато били нападнати от повиканите от съседите им хора.

"Изключително притеснен съм за изхода от тази ситуация предвид дързостта на тези хора", добави Георгиев и апелира институциите да започнат да работят в посока превенция. Разследването по случая продължава.

