Пореден случай на фалшиво положителен тест за наркотици този път от Варна. За случая съобщи майката на 20-годишен младеж, който заради такъв полеви тест останал без книжка повече от 10 месеца. Впоследствие кръвната проба показала отрицателен резултат, но въпреки това автомобилът бил върнат без регистрационните табели.

Шофьор заведе иск за 50 000 лв. срещу държавата заради фалшиво положителен тест за наркотици
Красимира Денева разказа, че на 26 септември 2024 г. той се връщал от нощна смяна в курорта "Златни пясъци". Бива проверен от полицаи за алкохол и наркотици. Дрегерът показал нули, но дръгтестът бил положителен за метамфетамин. Лежал и 12 часа в ареста.

"Настоявам за промяна в закона. Направили сме Facebook група, която се казва "Пострадали от фалшиви положителни тестове за наркотици при проверка от КАТ". Апелирам хората да се присъединят към нея, да създадем неправителствена организация, да съберем 12 хиляди подписа ида внесем петиция в Народното събрание за промяна на закона", призова майката на потърпевшия шофьор по NOVA.

Красимира Денева се закани да търси правата си и по съдебен път.

През юни м.  г. година шофьор заведе иск за 50 000 лв. срещу държавата, който се оказа два пъти в капана на фалшиво положителен тест за дрога.

През май м. г. съдът върна книжката на друг мъж, уличен в шофиране под въздействие на наркотици след полеви тест. Направените по-късно кръвни проби излезли отрицателни. Водачът не останал без работа и семейство, докато чакал окончателните резултати, за разлика от много други с преобърнати съдби.

 

 

