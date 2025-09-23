Засякоха автомобил с 211 км/ч на магистрала "Тракия" около Сливен
Санкцията е глоба от 850 лв., 2 месеца без книжка и месец спиране от движение на автомобила
Автомобил е засечен с 211 км/ч на магистрала "Тракия" около Сливен в почивните дни, съобщи bTV.
Войната по пътищата
"За това нарушение ще получи глоба от 850 лв., по новите правила за движение по пътищата - свидетелството му за правоуправление ще бъде отнето за 2 месеца, а автомобилът ще бъде спрян от движение за един месец", обясни комисар Димитър Кикьов от ОДМВР-Сливен.
Съгласно чл. 182, ал. 2, т. 6 от Закона за движението по пътищата за превишаване на ограничението на скоростта извън населени места с над 50 км/ч глобата е 600 лв. плюс 50 лв. отгоре за всеки следващи 5 км/ч.
На скоростния път Казанлък - Сливен - Бургас, където ограничението е 90 км/ч, в рамките на 2 часа са били установени над 15 водачи, които са превишили с 50 км/ч и техните книжки също ще бъдат отнети.
Комисар Кикьов напомни, че всички нарушения се изпращат към Единния център за обработка на данни, от там нарушенията за отнемане на книжка се изпращат към областните дирекции и се съставя акт, след като се установи кой е управлявал автомобила.
Той допълни, че контролът с небрандирани полицейски автомобили продължава. Така основно се хващали водачи с рисково поведение на пътя.