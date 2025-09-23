Още по темата

Три ремонта в посока Бургас ограничават движението на магистрала "Тракия" с днешна дата.

На 23 септември започва превантивен ремонт в платното за Бургас на 9 км от АМ „Тракия“. Участъкът между 24-и и 33-и км е на територията на Софийска област. За изпълнението на планираните дейности ще е ограничено движението в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, съобщава Агенция "Пътна инфраструктура".

За повишаване на безопасността и за улеснение на трафика всеки петък и събота ще се организира реверсивно движение. От 12 ч. в петък до 15 ч. в събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а от 15 ч. в събота до 12 ч. в петък ще има една лента за Бургас и две ленти към столицата.

Технологичният проект за ремонт на отсечката предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и др. На обекта ще се работи ежедневно, за да завършат строително-монтажните работи възможно най-скоро. Прогнозният срок е 10 ноември.

Също днес, 23 септември, стартират строителни дейностите и в 11-километрова отсечка в област Сливен, в участъка между 262-и и 273-и км.

За изпълнението му ще е ограничено движението в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще има по една лента в посока Бургас и една към столицата.

На 24 септември /сряда/ ще започне ремонт в платното за Бургас на 8 км от АМ „Тракия“, в участъка между 90-и и 98-и км, в област Пазарджик.

Ще е ограничено движението в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще бъдат обособени по една лента за Бургас и една лента към столицата.

При интензивен трафик и за повишаване на безопасността през уикендите ще се въвежда реверсивно движение. В петък и събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а в неделя две ленти за пътуващите към столицата и една за посока Бургас.

И тук ще се подменя асфалтът,ще се предприемат отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, както и ще се поставя нова маркировка.

От АПИ уточняват, че на обектите ще се работи ежедневно.

Първо ще се ремонтира платното за Бургас, а след това платното за София.

Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи в областите Пазарджик и Сливен е 30 ноември.

Ремонтните дейности и на трите отсечки в областите Софийска, Пазарджик и Сливен са възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия“ на „Автомагистрали“ ЕАД.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване.

