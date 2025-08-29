Ремонтна тапа на магистрала "Хемус" през следващата седмица
Въвеждат се обходни пътища в Ловешка област
Движението в двете посоки по пътна връзка "Прелог" на автомагистрала "Хемус" в участъка на територията на област Ловеч ще се ограничава поетапно от 2-ри до 4-и септември тази година. Причината е ремонт на асфалтовата настилка, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Оттам информираха, че на 2-ри септември (вторник) от 8:00 до 18:00 часа затворена за преминаване ще е връзката в посока Русе. Обходният маршрут за шофьорите, които пътуват към крайдунавския град ще е по автомагистрала "Хемус" до кръговото кръстовище с път I-4 Брестница - Български извор, след което ще продължават по път III-103 през село Златна Панега.
Движението в посока София по пътната връзка ще бъде ограничено на 3-и и 4-и септември между 8:00 и 18:00 часа. Трафикът за столицата ще се пренасочва по обходен маршрут по път I-3 Бяла - Ботевград до пътен възел "Ябланица", където е връзката с автомагистрала "Хемус".
От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство. Дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение.
Призивът към водачите на моторни превозни средства е да шофират внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания, с които да застрашат безопасността на всички пътуващи.