Движението в двете посоки по пътна връзка "Прелог" на автомагистрала "Хемус" в участъка на територията на област Ловеч ще се ограничава поетапно от 2-ри до 4-и септември тази година. Причината е ремонт на асфалтовата настилка, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Още по темата

Оттам информираха, че на 2-ри септември (вторник) от 8:00 до 18:00 часа затворена за преминаване ще е връзката в посока Русе. Обходният маршрут за шофьорите, които пътуват към крайдунавския град ще е по автомагистрала "Хемус" до кръговото кръстовище с път I-4 Брестница - Български извор, след което ще продължават по път III-103 през село Златна Панега.

Движението в посока София по пътната връзка ще бъде ограничено на 3-и и 4-и септември между 8:00 и 18:00 часа. Трафикът за столицата ще се пренасочва по обходен маршрут по път I-3 Бяла - Ботевград до пътен възел "Ябланица", където е връзката с автомагистрала "Хемус".

Завърши ремонтът на двата виадукта на магистрала "Хемус" в посока София, движението е възстановено
Виж още Завърши ремонтът на двата виадукта на магистрала "Хемус" в посока София, движението е възстановено

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство. Дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение.

Призивът към водачите на моторни превозни средства е да шофират внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания, с които да застрашат безопасността на всички пътуващи.

ИЗБРАНО
Принц Хари се завръща във Великобритания за годишнината от смъртта на Елизабет Втора Лайф
Принц Хари се завръща във Великобритания за годишнината от смъртта на Елизабет Втора
10217
След драма: Лудогорец пречупи корави албанци от Северна Македония и ще играе в Лига Европа Корнер
След драма: Лудогорец пречупи корави албанци от Северна Македония и ще играе в Лига Европа
13160
Hub by Yettel: една година стаж и шанс за кариера в телеком сектора Бизнес
Hub by Yettel: една година стаж и шанс за кариера в телеком сектора
2821
Су-57 е по-невидим от очакваното. Руският стелт вече воюва над Украйна IT
Су-57 е по-невидим от очакваното. Руският стелт вече воюва над Украйна
12059
От Верди до Пиаф - музикална феерия откри "Гала в София" Impressio
От Верди до Пиаф - музикална феерия откри "Гала в София"
5201
Български хотелиер в Гърция: Местните ще изминат огромни разстояния с табла на ръце, за да те обслужат, българите не Trip
Български хотелиер в Гърция: Местните ще изминат огромни разстояния с табла на ръце, за да те обслу...
21001
Белгийски полъх: Лиежка салата Вкусотии
Белгийски полъх: Лиежка салата
2878
Таро прогноза за септември 2025 г.: Какво очаква всеки зодиакален знак? Zodiac
Таро прогноза за септември 2025 г.: Какво очаква всеки зодиакален знак?
7820
Валежи и гръмотевици в неделя, още горещи дни следващата седмица Времето
Валежи и гръмотевици в неделя, още горещи дни следващата седмица
1865