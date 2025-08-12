Нараства броят на фирмите, които искат лицензи за дейности с оръжия от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение. Това сочи докладът за 2024 г. на комисията към икономическия министър, която отговаря за това.

210 са били разгледаните заявления от комисията. Сред тях са лицензи за износ и внос на продукти, свързани с отбраната, транспортирането им, регистрация, за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната. Най много - 83, са били издадените петгодишни лицензи за износ и внос, както и 50 удостоверения за брокерска дейност.

4 лиценза за износ и внос на продукти, свързани с отбраната, са били отнети, съобщи още БНР. Заличени са 5 удостоверения за регистрация за трансфер на продукти и 4 удостоверения за регистрация за брокерска дейност.

Докладът на комисията за експортен контрол не прави анализ за състоянието на сектора. В него не е записано за каква обща сума са били исканията за внос и износ на оръжия и други отбранителни изделия.

През 2024 г. на този пазар са се появили 24 нови фирми. Расте броят на лицензираните и регистрирани фирми от 191 броя в края на 2014 г. на 312 броя в края на 2024 г.

МС одобри доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол в края на юли. Парламентът трябва също да го разгледа.

