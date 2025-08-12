616 Снимка: БТА

Тази седмица, за пореден път, има над 1000 пожара, два са по-проблемни - край Сунгурларе и в Пирин, каза пред медиите министърът на вътрешните работи Даниел Митов след заседание на оперативният щаб във връзка с овладяване на пожарите на територията на страната.

Той посочи, че за погасяване на пожара в Сунгурларе се полагат най-много усилия, като на място работят шведските самолети и хеликоптери, включително един американски от базата в Ново село.

Пламъците край Сунгурларе са разделени на три фронта, два от които в гористата местност в посока село Бероново. На терен има и 6 водоноски. В действията по овладяване на пожара са включени и горски служители, земеделски производители и доброволци. Снощи властите предприеха евакуация на жителите на село Скала, след като пламъците достигнаха къщите.

Митов отбеляза, че са установени над 330 палежа, които са умишлени и по невнимание, като могат да се разделят горе-долу наполовина по вид. Част от извършителите на умишлени пожари са установени.

"Трябва да призовем хората да са много внимателни, защото при сухо време и силен вятър, пожарите се разпространяват много бързо, става трудно за овладяване, локализиране и погасяване. Вниманието е най-добрият пожарогасител", каза още Митов.

Вътрешният министър добави, че небрежността може да се изразява в много неща - изхвърлен фас, запалени отпадъци, подготвяне на зимнина, рязане с ъглошлайв.

Даниел Митов коментира, че България може да разполага с 12 хеликоптера, готови за гасене на пожари, ако се ремонтират налични "Кугъри" и се проведе обучение на пилотите.

"Обсъждаме най-ефективния и рационален начин да се обезпечи възможност за по-голям ресурс за погасяване по въздух. Военното министерство има достатъчно "Кугъри", ако бъдат ремонтирани всички, те са снабдени с т.нар. "бамбита" и могат да участват в гасенето. Те в момента участват, но според мен трябва най-бързо да бъдат ремонтирани тези "Кугъри", които са за ремонт, така че да можем да разчитаме на тях и да бъдат обучени още екипажи. В МВР има пилоти за това. Така че планираме такова обучение заедно с МО. По линия на европейската гражданска защита има техника, която ни помага. За съжаление летата стават все по-сухи и тези феномени се разпространяват на много места. Ще внесем предложение за най-рационалния начин за използване на вече съществуващите ни възможности и инфраструктура за гасене на пожари. Можем да имаме 12 хеликоптера, които да могат да гасят, оттам насетне можем да мислим за закупуване на нова летателна техника", добави министърът на вътрешните работи.

