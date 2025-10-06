116 Снимка: Община Добрич

Кметът на Царево и областният управител на Добрич задействаха системата BG-ALERT заради очаквани интензивни валежи.

Точно в 17:00 часа жителите на област Добрич получиха предупреждения на телефоните си от системата за ранно оповестяване на населението в случаи на опасни събития.

Областният управител Живко Желязков предупреди, че се очакват големи количества валежи на територията на цялата област днес и апелира всички да следват указанията на властите и аварийните служби, а хората около водни обекти да бъдат бдителни.

За значителни валежи с количества над 65 mm за 24 часа, предупреждават и от Националния институт по метеорология и хидрология. Екипите на общината вече извършват повторна проверка на деретата и дъждоприемните шахти във връзка с прогнозата на НИМХ.

Днес за областта е в сила предупреждение от първа степен - жълт код за очаквани значителни валежи, а за утре НМХИ обяви червен код. Той важи и за областите Ямбол, Бургас, Варна, Силистра, Шумен, Разград и Търговище.

BG-ALERT беше задействана и в Царево за нови обилни валежи. Днес в ниската част на града, в дясно от автогарата багери разчистваха наносите от наводнението в петък. Градът се подготвя за нови обилни количества дъжд. Мостът за кв. "Василико", който бе разрушен през 2023-та от предното наводнение, сега е издържал на водната стихия. Компрометирана е периферната инфраструктура, каза кметът на Царево Марин Киров.

"Този път всичката инфраструктура, която бе изградена след предходното бедствие издържа и мостовете са здрави. Има разрушение на периферна инфраструктура около тях. Критично за мен е цялото поречие на река Черна, което на практика заля града. За съжаление пострада голяма част от бизнеса именно по поречието на Черна, която е водосбор на цялата вода от Странджа. В много спешен порядък ще подадем проект за цялостна корекция на реката. Сега се почистват всичко корита и речни дерета, ако се случат прогнозите за обилен дъжд, да може реката по-бързо да се отече в морето. Дали сме възможност да всички хора да бъдат евакуирани, ако нямат къде, то общината ще ги настани", обясни кметът.

Той уточни и че, след предходното наводнение общината е получила само и единствено средства от държавата за възстановяване на мостовете.

"Преписките, които общината е подала към държавата за почистване на дерето в Ахтопол и на всички дерета в Царево - не са одобрени. Ние ги чистим, но почистването на едно речно корито не е достатъчно. Необходими са средства за сериозни корекции на речните корита", каза още кмета на Царево Марин Киров.

Във Варна институциите ще следят внимателно нивата на три от реките в региона - Батовска, Провадийска и Камчия, съобщиха от Областната администрация във Варна.

Освен на поречието на Батовска, ще бъде обръщано специално внимание и на водосборите ѝ с реките Екренска и Изворска. Същото се отнася и за връзките на река Провадийска с Девня, Язтепенска, Главница и Аннадере. Ще бъде следено състоянието и на река Камчия и водосборите ѝ с реките Буклуджадере, Комлудере, Селска река, Брестова, Елешница, Луда Камчия, Папаздере, Балабандере, Казандере, Голяма река, Потамишка, Бяла река, Токатдере и Златарска.

Трите реки - Батовска, Провадийска и Камчия, фигурират като потенциално опасни в Плановете за управление на риска от наводнения, които изготвя Басейновата дирекция във Варна.

Общините в областта са в готовност да вземат мерки за осигуряване безопасността на населението при опасни метеорологични явления, допълниха от администрацията. Областният управител Андрияна Андреева е провела днес срещи и с ръководители на полицията и пожарната и е получила уверение, че също са готови да реагират при евентуално възникване на критични ситуации. Кметовете на общините в региона са посочили, че са активизирани доброволните отряди и е проверено състоянието на наличната техника, която би била използвана при нужда. Освен това са предприети превантивни действия, за да бъде осигурена добра проводимост на деретата и реките. При нужда населението ще бъде предупреждавано чрез системата BG-ALERT.

Синоптикът Анастасия Стойчева прогнозира, че валежите в страната ще продължат 56 часа. Циклонът ще е бавен, ще обхване повече райони. Ще има 2-3 дни, в които ще се натрупват валежи в източната част от страната.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.