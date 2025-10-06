За хората, които не разполагат с възможност за самостоятелно настаняване, общината предлага съдействие чрез предоставяне на временен подслон

4614 Снимка: БТА

Общинската управа в Царево призова жителите на застрашените от потоп райони в общината да напуснат домовете си до четвъртък във връзка с очакваните нови поройни дъждове, а областният управител на област Бургас Владимир Крумов активира системата за ранно предупреждение BG-Alert за района на вилно селище Елените.

Предварителна евакуация в Царево

Жителите на застрашените от наводнение райони в община Царево да напуснат домовете си до четвъртък, призовава Общинският щаб във връзка с очаквано влошаване на метеорологичната обстановка през следващите дни. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

В рамките на днешния ден ще бъде активирана системата за ранно предупреждение BG-Alert с официално съобщение за опасно време. За хората, които не разполагат с възможност за самостоятелно настаняване, общината предлага съдействие чрез предоставяне на временен подслон.

Сред мерките, предприети от Общинския щаб, е и искане до Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за сформиране на експертна комисия. Тя трябва да установи причините за обилните водни разливи от реки и сухи дерета, които започват още извън населените места, но засягат урбанизираните зони. Специално внимание се обръща на деретата и водните участъци в районите на Лозенец, Арапя, Пречиствателната станция за отпадни води-Царево, река Черна и река Нестинарка.

От Общината предупреждават, че при допълнително влошаване на обстановката от утре ще бъдат обявени неучебни дни за всички училища и детски градини в региона.

Призивът към гражданите е да не излизат навън без необходимост и да избягват опасни действия като преминаване през мостове и водоеми, особено при повишени водни нива. Припомня се, че в нощта на 3 октомври служители на пожарната са предотвратили инцидент с човек, намиращ се на залято мостово съоръжение.

"Бъдете внимателни и отговорни. Екипите на общинската администрация и органите на МВР са в пълна готовност и работят денонощно", се посочва още в съобщението. Общинският щаб остава в непрекъснато заседание.

BG-Alert за Елените

Междувременно областният управител на област Бургас Владимир Крумов активира системата за ранно предупреждение BG-Alert за района на вилно селище Елените.

В следващите 24 часа всички, намиращи се в района на селището, ще получават съобщение със следния текст: "Очакват се големи количества дъжд! Достъпът до в.с. Елените, общ. Несебър, се ограничава днес в 15:00 часа! Не влизайте на територията на селището! Спазвайте указанията на МВР и Пожарна безопасност!", съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Мярката се предприема превантивно във връзка с очаквани обилни валежи и с цел гарантиране безопасността на всички в района.

От Кризисния щаб призовават гражданите да спазват стриктно указанията на МВР и Пожарната.

Вследствие на компрометираната инфраструктура в района на ваканционно селище Елените, силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи, се ограничава достъпът до селището през следващите дни. Целта е да се гарантира максималната сигурност на населението, съобщиха вчера от пресцентъра на Областна администрация - Бургас.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.