Районните кметове определиха случващото се като резултат от конфликт на "горно ниво", свързан с икономически интереси около обществените поръчки за сметоизвозване

1284 Снимка: Bulphoto

Сериозна криза с боклука в София. Кметовете на "Красно село" и "Люлин" - Цвета Николаева и Георги Тодоров, казаха, че почистването на двата столични района е на критично ниско ниво и не може да се осигури необходимата чистота в кварталите.

"Няма как да е чисто, след като вчера сме обработили едва 15% от контейнерите за битови отпадъци. Кофите преливат, а около тях остават боклуци", заяви Николаева.

Ситуацията в "Люлин" е аналогична. Фоторепортаж на агенция "Булфото" показва, че контейнерите около блоковете, пазара, училищата, зад сградата на общината преливат от боклуци".

Кошчетата пред метростанцията също са препълнени, дори съборени на земята, а липсващите капаци на електрическите стълбове са превърнати в минисметище.

Живеещите в "Люлин 3" коментират, че при тях няма никаква организация за извозване на отпадъците, както бе заявено вчера от общината. Никой и не знае къде са поставени големите сиви контейнери, които трябва да се пълнят от малки общински камиончета. Те не бяха забелязани да кръстосват улиците на един от най-големите столични райони, в който живеят близо 110 000 души.

Районния кмет Георги Тодоров призна, че временната организация с осем допълнителни локации за изхвърляне на отпадъци не е достатъчна и създава хаос.

"Хората остават с торбите си, няма къде да ги изхвърлят. Въпреки това районната администрация почиства редовно малките кошчета по улици и спирки - вчера близо 800 такива в "Люлин" бяха изпразнени по два пъти", допълни той.

Кметовете сигнализират и за проблеми около ключови институции. Около "Пирогов" например са разположени 42 контейнера, които не са били обслужени, което е довело до хаос по тесните улици в центъра. Подобна е ситуацията и около училища, детски градини и болници.

"Кризата е факт още от първия ден. Призовавам за пълна мобилизация и работа на трисменен режим, защото сегашната организация не е достатъчна", каза Тодоров.

Кметовете определиха случващото се като резултат от конфликт на "горно ниво", свързан с икономически интереси около обществените поръчки за сметоизвозване. Според тях гражданите вече понасят последствията - препълнени кофи, отпадъци по улиците и риск за здравето.

"Тръгнахме на война без достатъчно войници, муниции и оръжие. За съжаление, резултатът се вижда навсякъде", обобщи Николаева.

От днес 300 000 столичани са без сметоизвозване. До кризата се стигна след като изтече договорът на досегашната фирма, а на обявения конкурс остана само един кандидат, който предлага двойна цена.

Терзиев: Няма да плащаме такса рекет, ситуацията е под контрол

Според Столична община за момента аварийното извозване на отпадъци върви по план. "Всички сиви контейнери са поставени на местата им. Знам, че това е нещо ново за гражданите, но апелирам по възможност гражданите да се възползват от тях. Напомням, че не трябва да се изхвърлят мебели и едрогабаритни отпадъци. Ако наистина няма как, ги призовавам да го направят в съседен район, където сметосъбирането не е нарушено", обясни Надежда Бобчева, зам.-кмет по екологията в СО.

В район "Люлин" има 8 точки, а в район "Красно село" - 3 точки, на които гражданите могат да изхвърлят боклука си. Работи се за увеличаване на местата, където могат да се изхвърлят отпадъци.

От общината апелират гражданите да не изхвърлят мебели или едрогабаритни отпадъци. Също да събират разделно и да изхвърлят в цветните контейнери.

Вчера Терзиев заяви в пост във фейсбук, че СО няма да плаща такса рекет и ситуацията е под контрол.

В публикацията той посочи, че представители на Столичен инспекторат са засекли нерегламентирано изхвърляне на отпадъци - включително от търговски обекти в кофите за битова смет, което е абсолютно незаконно и обяви, че мобилизира допълнителни нощни дежурства на инспекторите, за да глобяват нарушителите на място. Терзиев призова гражданите да следват инструкции през следващите две седмици, публикувани на сайта на Столична община.

