Кризисните големи контейнери за смет в "Люлин" и "Красно село" стоят полупразни (снимки)
Няма резултат от призива на заместник-кмета по екология на Столична община да се използват по възможност
Полупразни стоят големите сиви контейнери, в които заместник-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева призова жителите на "Люлин" и "Красно село" да изхвърлят по възможност отпадъците си. Това показват снимки на фоторепортер на БТА, публикувани в 16:50 ч.
Столична община
Вчера кметът на "Люлин" Георги Тодоров алармира, че от общо осем точки с големи контейнери, които следва бъдат разположени на територията на района, има само един, който не е с тези габарити и размери, представени вчера, а с много по-малък габарит. Той получи уверение, че до края на деня ще бъдат разположени всичките.
Днес Тодоров и кметицата на "Красно село" Цвета Николаева, казаха, че почистването на двата столични района е на критично ниско ниво и не може да се осигури необходимата чистота в кварталите.
"Няма как да е чисто, след като вчера сме обработили едва 15% от контейнерите за битови отпадъци. Кофите преливат, а около тях остават боклуци", заяви Николаева.
Ситуацията в "Люлин" е аналогична. Фоторепортаж на агенция "Булфото" показа, че контейнерите около блоковете, пазара, училищата, зад сградата на общината преливат от боклуци.
В събота кметът на София Васил Терзиев обяви кризисна ситуация с боклука в "Люлин" и "Красно село". Причината за извънредната мярка е провалът на обществената поръчка за сметопочистване в двата столични района. В съобщение във Фейсбук кметът заяви, че единственият останал кандидат е предложил цена, която е "два пъти по-висока от разумната".