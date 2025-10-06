Няма резултат от призива на заместник-кмета по екология на Столична община да се използват по възможност

4512 Снимка: БТА

Полупразни стоят големите сиви контейнери, в които заместник-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева призова жителите на "Люлин" и "Красно село" да изхвърлят по възможност отпадъците си. Това показват снимки на фоторепортер на БТА, публикувани в 16:50 ч.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Вчера кметът на "Люлин" Георги Тодоров алармира, че от общо осем точки с големи контейнери, които следва бъдат разположени на територията на района, има само един, който не е с тези габарити и размери, представени вчера, а с много по-малък габарит. Той получи уверение, че до края на деня ще бъдат разположени всичките.

Днес Тодоров и кметицата на "Красно село" Цвета Николаева, казаха, че почистването на двата столични района е на критично ниско ниво и не може да се осигури необходимата чистота в кварталите.

"Няма как да е чисто, след като вчера сме обработили едва 15% от контейнерите за битови отпадъци. Кофите преливат, а около тях остават боклуци", заяви Николаева.

Снимка: БТА

Ситуацията в "Люлин" е аналогична. Фоторепортаж на агенция "Булфото" показа, че контейнерите около блоковете, пазара, училищата, зад сградата на общината преливат от боклуци.

В събота кметът на София Васил Терзиев обяви кризисна ситуация с боклука в "Люлин" и "Красно село". Причината за извънредната мярка е провалът на обществената поръчка за сметопочистване в двата столични района. В съобщение във Фейсбук кметът заяви, че единственият останал кандидат е предложил цена, която е "два пъти по-висока от разумната".

Снимка: БТА

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.