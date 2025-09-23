В някои части на "Дружба 2" топлоподаването изобщо няма да бъде спирано, каза директорът на фирмата пред комисията по инфраструктура и енергийно планиране

В някои части на "Дружба 2" топлоподаването изобщо няма да бъде спирано, а в други има възможност да бъде спряно за период от 4-5 дни. Това обеща директорът на Столичната топлофикация инж. Петър Петров пред комисията по инфраструктура и енергийно планиране в Столичния общински съвет, предаде БНР.

Поводът за изслушването му бе обявеният ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. "Дружба 2", който трябва да започне в началото на октомври и да продължи 3 месеца. В един от новите комплекси в района на "Дружба 2", където живеят няколко хиляди абоната на "Топлофикация", няма да се спират парното и топлата вода по време на целия 90-дневен ремонт, за който все още няма избрани изпълнители.

Петров обясни, че при останалите ще се прекъсва поетапно, а в блоковете, където може да се монтира спирателна арматура, ще е възможно ограничаването на спирането да е до 5 дни. Ще се започне с ремонт на трасетата, по които има разположени детски градини и училища. След това ще се ремонтират дългите трасета, най-късите ще бъдат оставени за по-студеното, обясни мениджърът.

След изслушването кметът на София Васил Терзиев напомни, че проблемът не трябва да се решава на парче, а е необходимо да се намери устойчиво решение.

На фона на 2 милиарда дългове на "Топлофикация", Терзиев предложи няколко варианта за изход - запазване на сегашния мениджмънт и мерки за стабилизиране на фирмата, връщане на държавата, макар да не я одобрява като стопанин, концесия с международен оператор, като опцията за приватизация не е на дневен ред.

По думите на Терзиев краткосрочните решения винаги могат да се намерят, но е важна дългосрочната посока. "Не съм съгласен в тази черна дупка да се наливат стотици милиони, вместо да се инвестират в транспорт, инфраструктура и зелени площи“, посочи кметът, като даде пример с концесията на „Софийска вода“, довела до значително намаляване на загубите и стабилност в системата, каза кметът, цитиран от БТА.

И успокои софиянци: "Без парно София няма да остане, но трябва да има план как дружеството да се изправи на крака", каза в отговор на журналистически въпрос възможно ли е софиянци да останат без парно през зимата.

Темата за дългия ремонт на тръбите за топлото в столичния комплекс разпали не само протестите на жителите там, но и политически искри, след като лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски сезира прокуратурата да влезе в дружеството и обвини кмета Васил Терзиев, че това е негов пореден провал.

Градоначалникът не му остана длъжен и го попита откога е оправил "държавата с главно Д", че се е заел с проблемите а столицата. Терзиев посочи още, че "Топлофикация" се управлява от ГЕРБ, БСП и ИТН, а не от неговия екип. И настоя фирмата да бъде дадена на концесия, за да се пресекат "обръчи от фирми" и сметката за чуждото забогатяване да се плаща от софиянци".

Пред медиите в общината Васил Терзиев отново подгря задочния спор между двамата, като посочи, че за лидеря на ДПС-НН е по-добре да си гледа партията и парламента, а не да раздава задачки на София.

"Пеевски явно е решил, че държавата е еднолично търговско дружество и той може да си прави каквото си иска и да реши всичките проблеми. Единственото нещо, което има нужда, е той си гледа работата като депутат и лидер на партия, а не да се вживява като властелин на държавата", заяви Терзиев.

Преди изслушването на ръководството на топлофикационното дружество отношение по скандала взе и лидерът на "Спаси София" Борис Бонев. Той заяви, че е лъжа твърдението, че Столична община е знаела, че точно през зимните месеци близо 40 хил. жители на кв. "Дружба 2" ще останат без топла вода и парно.

От партията обявиха, че в ремонтната програма на дружеството за тази година са били предвидени дейности едва за три млн. лева, докато в последния момент е обявена обществена поръчка за близо 47 млн. лева. "Това означава почти пет млн. лева на километър ремонт – цифри, които напомнят за строителството на магистрали", каза общинската съветничка Емилия Ангелова.

По думите на Борис Бонев "Топлофикация" е водена към фалит от десетилетия, включително по време на управлението на ГЕРБ в София. "Ако някой трябва да бъде даден на прокурор, това са ръководителите на ГЕРБ, които управляваха града над 20 години", каза Бонев, цитиран от БТА.

Борис Бонев предупреди, че се наблюдава "разместване на политическите пластове" и опит на Пеевски да разшири влиянието си и върху София. "Ще бъдем безкомпромисни срещу всеки опит за контрол върху столицата", заяви Бонев.

