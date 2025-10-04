Полицаи, военни, пожарникари, спасителни отряди и доброволци работят по премахването на наноси, кал, паднали дървета и автомобили

1561 Снимка: Областна администрация-Бургас

Разчистването на ваканционното селище "Елените" след опустошителната водна стихия вече е в пълен ход. Стотици пожарникари, военни, полицаи, спасителни отряди, доброволци и екипи на общината работят по премахването на наноси, кал, паднали дървета и автомобили, съобщиха от Областната управа в Бургас.

Поройни дъждове, които иначе се очакваха от дни, се превърнаха вчера в смъртоносен потоп, залял Южното Черноморие. Трима мъже загинаха в придошлите води, наводнили "Елените".

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Преди старта на операцията бяха направени повторни обходи на всички сгради за евакуация на останали хора и за проверка на безопасността.

Снимка: Областна администрация-Бургас

По искане на областния управител Владимир Крумов в помощ се включиха допълнителни сили на Министерството на отбраната - два военни модула от Атия и Лозово с 45 военнослужещи, техника за ръчно разчистване, багер и фадрома.

Снимка: Областна администрация-Бургас

Присъствието им значително ускори темпото на работа, тъй като военните поемат тежките задачи по разчистване, допълват от областната администрация.

Снимка: Областна администрация-Бургас

Десетки машини са на терен - багери, фадроми, амфибия, камиони, водоноска и репатриращи автомобили - освобождават пътища, извозват кал и отстраняват паднали дървета и автомобили.

Снимка: Областна администрация-Бургас

Работата продължава без прекъсване във всички засегнати зони.

Снимка: Областна администрация-Бургас

Областният кризисен щаб напомня, че достъпът до района остава ограничен, а имуществото на евакуираните е под постоянна охрана.

Снимка: Областна администрация-Бургас

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.