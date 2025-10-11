Родителите настояват за видеонаблюдение в детските градини, за затягане на контрола и промяна на системата.

Стотици протестираха в редица градове в страната под надслов "Гласът на народа срещу насилието над деца" с искане за ефективни мерки за защита на децата във всяка българска общност. Инициативата тръгна от Бургас, а поводът е сигналът за физически и сексуален тормоз над 4-годишно момиченце в детска градина в Каблешково и бездействието на институциите.

Протестиращите настояват за справедливост, а не за прикриване на действията на учителката, за затягане на контрола и промяна на системата. Едно от исканията са постоянно видеонаблюдение във всички детски градини и училища, със съхраняване на записите минимум шест месеца. Настояват още зда обучения и тестове за педагозите, както и за национален публичен регистър на осъдените педофили. Протестът е национален и искаме да покажем, че не мълчим, каза за БТА съорганизаторът на протеста в София Рая Иванова.

Въпреки дъждът пред Съдебната палата в Бургас се събраха стотина души, предимно родители с малки деца. Те скандираха "Искаме затвор", "Ние не мълчим" и "Оставка" и издигнаха плати с надписи: "Не на агресията", "Спрете мълчанието", "Спрете насилието", "Детството не трябва да боли" и "Подай ръка - не удряй шамар".

Сред протестиращите имаше приятели на пострадалото семейство, майки с деца, които също са жертви на физическо насилие от учители и много млади семейства, предаде БНР.

Конкретната причина за протеста е случаят отпреди девет месеца, когато семейство подава сигнал за тормоз над 4-годишната им дъщеря от детска възпитателка от детската градина "Радост" в Каблешково. Срещу бавните реакции на разследващите органи, които девет месеца по-късно обявиха, че по случая няма данни за блудствени действия, за които говори детето, както и срещу факта, че учителката не е отстранена от работа, недоволстват протестиращите.

В подписка, която се разпространява, те искат и оставката на кмета на Поморие Иван Алексиев заради това, че във видеообръщение е съобщил името на детето, което е недопустимо и е критикувал журналистическото разследване, направено по случая.

И в София десетки протестиращи срещу насилието над деца се събраха пред Съдебната палата и блокираха за кратко движението на трамваите по бул. "Витоша". Събитието бе организирано във Фейсбук от инициативата "Ние не мълчим". Протестът е национален и искаме да покажем, че не мълчим, каза съорганизаторът на протеста в София Рая Иванова.

Събралите се пред Съдебната палата носеха плакати с надписи "Учителят трябва да възпитава, не да травмира" и "Насилието днес води до насилие утре".

От "Ние не мълчим" призовават за справедлива присъда и прозрачен процес по разследването за насилие над дете в детска градина в Каблешково.

Тези хора са на прага на силите си, защото се борят с нещо, което в някои ситуации е по-силно от тях. Те наистина имат нужда от тази подкрепа, каза пред събралите се граждани Тодор, който се представи като братовчед на майката на детето от Каблешково. Благодаря ви, че сте се събрали днес, добави той.

По време на протеста граждани коментираха проявите на психологически и поведенчески последствия от физическо насилие над дете. Важно е детето да бъде подкрепено и да бъде обгрижвано в сигурна и стабилна среда, каза Рая Иванова, която добави, че също е била жертва на насилие.

Протести срещу насилието над деца днес проведоха още във Велико Търново, Ямбол, Стара Загора, Елин Пелин и др. градове и споделиха своите искания:

"Искам да има повече прозрачност за това как се отглеждат нашите деца";

"Искаме да знаем, че като си пуснем децата в детски заведения, те ще бъдат защитени, няма да има нападения срещу тях и да предпазим и други деца. Със сигурност има и други случаи";

"С дъщеря ми имаше вулгарен инцидент в детската градина. Не е било от страна на възпитател, а от нейни връстници. Там имаше абсолютна липса на контрол, наблюдение и реакция. Наложи се аз да отида, да бъдат викнати другите родители", сподели протестиращ баща.

"Ние също сме имали ситуация, но със сигурност не е в такива крайни степени. С разговор сме оправяли нещата";

"С дъщеря ми имаше вулгарен инцидент в детската градина. Не е било от страна на възпитател, а от нейни връстници. Там имаше абсолютна липса на контрол, наблюдение и реакция. Наложи се аз да отида, да бъдат викнати другите родители";

"Ние също сме имали ситуация, но със сигурност не е в такива крайни степени. С разговор сме оправяли нещата".

В началото на месеца по разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство по случая бе прехвърлено на Районна прокуратура-Варна.

