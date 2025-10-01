2350 Снимка: iStock by Getty Images

Районната прокуратура в Поморие, полицията и местните власти в морския град и съседния Каблешково разследват сигнал от родителите на 4-годишно момиченце за физически и сексуален тормоз. Очаква се днес по-късно районният прокурор на Бургас Мария Маркова да даде изявление за досъдебното производство по случая.

Семейството на детето твърди, че преди 7 месеца започват промени в поведението на дъщеря им, съобщи Glasnews.bg.

Майката и бащата свидетелстват, че момиченцето, което дотогава е било отворено и игриво, изведнъж започва да отказва да посещава детската градина "Радост" в Каблешково, да излиза от вкъщи, страда от кошмари и проблеми със съня. По тялото му се появяват странни увреждания по ноктите - белези, които родителите не могат да си обяснят.

Според майката, дъщеря й споделя след месеци на мълчание, че е претърпяла многократно физическо насилие от учителка в детското заведение - удари с юмруци в корема и главата, дърпане на уши, очи и устни, стискане и извиване на крайници и счупени нокти. Момиченцето разказва и за сексуално насилие.

"То, като започна да споделя това дете, не може да свари, толкова много работи ми каза, че аз направо не мога си поема въздух. Много се шокирах. Аз не очаквах такова нещо, смисъл чак такова нещо. Тя обясняваше как я бие. Толкова много горкото е мълчало и толкова много е искало да ми каже толкова много работи, че аз самата не можех да ги поема, наистина", разказва майката Петя.

Родителите водят 4-годишното момиченце в "Съдебна медицина" в Бургас. Съдебните лекари издават медицинско свидетелство, в което е записано, че нараняванията "отговарят да са получени от действието на твърди предмети, каквито могат да са и човешките пръсти".

Гинекологичен преглед на детето пък установява разкъсване на химен, като лекарите посочват, че нараняванията са резултат от "травматично въздействие".

Майката подава жалби до полицията и ръководството на детската градина, а учителката, чието име момиченцето казва пред родителите си, категорично отрича обвиненията. По неофициална информация тя вече е била отстранявана от работа като директор на друга детска градина заради скандал с полуголи снимки. След подаването на жалбите от майката на 4-годишното дете, преподавателката излиза в болничен.

От Община Поморие са категорични, че е "недопустимо и нечовешко децата ни да са подложени на подобни издевателства, но е недопустимо и нечовешко да се хвърлят недоказани обвинения".

В официална позиция от местната администрация заявяват, че има официално разследване в ход, на което не трябва да се пречи.

"Разбираемо е огромното недоволство и гнева, които изпълниха и мрежите, и сърцата на всички ни в последните два дни. Материалът "Разследване: Скритата истина в една детска градина" докосва и провокира много размисли, усещане за безпомощност и тъга, съчетана с желание за отмъщение. Отмъщение към кого обаче? От два дни екипът на ДГ "Радост" - Каблешково е залят от обиди, клетви и откровени заплахи за живота. Да, видеото е силно и въздействащо, но реалното разследване все още е в ход. Органите на Полицията вече свършиха своята работа и сигналът е предаден към Прокуратурата. Не оневиняваме, не обвиняваме и не защитаваме никого. Но в наши дни не е трудно да се даде повод за омраза или да се създаде скандал. По-трудно е да сме търпеливи за истината", пишат от Общината.

"И да, недопустимо и нечовешко е децата ни да са подложени на подобни издевателства. Но е недопустимо и нечовешко да се хвърлят недоказани обвинения. Уверяваме ви, че при доказване на вина, конкретната учителка ще понесе цялата тежест на закона върху себе си. Но ви молим за малко търпение до приключване на разследването. В детските градини и училищата на територията на община Поморие работят великолепни педагози и това се чете в усмивките на децата, които ежедневно посещават учебните заведения. Абсолютно всеки би реагирал меко казано "рязко", ако долови в детето си не усмивка, а поведение, говорещо за травма. Но не е редно цели колективи да бъдат подложени на стрес и заплахи, заради недоказани престъпления на един. Причината да няма официално изявление от Директора на ДГ "Радост" е, че не бива да се пречи на разследването. Нека останем фокусирани върху случая, съблюдаващи действията на органите. Но нека оставим и учителите да работят спокойно, осигурявайки спокойствие и на децата ни", се посочва още в позицията на общинската администрация.

