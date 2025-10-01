Има готовност да бъде назначена и повторна съдебномедицинска експертиза, включително в друг съдебен район, учителката не е привлечена към наказателна отговорност, заяви прокурор Мария Маркова

2508 Снимка: БТА

Няма събрани доказателства за извършено сексуално насилие над дете в детска градина "Радост" в град Каблешково. Това съобщи днес пред журналисти прокурор Мария Маркова от Районната прокуратура в Бургас.

"Към настоящия момент заключенията от назначената съдебномедицинска експертиза не потвърждават извършване на блудствени действия или други форми на сексуално насилие спрямо детето. Установени са само охлузвания в областта на ръцете, които според експертите биха могли да са причинени от притискане върху твърди предмети", посочи прокурор Маркова, цитирана от БТА.

Повод за изявлението на прокурор Маркова е излъчено журналистическо разследване за насилие на дете в детската градина.

То е започнало още през януари т.г. след сигнал от майката на детето, подаден в полицията. Незабавно е задействан координационният механизъм между прокуратурата, полицията, социалните служби, Общината и медицински лица. Към момента делото се води по чл. 149 от Наказателния кодекс - за блудствени действия.

"Прокуратурата не е неглижирала този случай - напротив, това е едно от приоритетните разследвания, особено предвид факта, че става въпрос за малолетно дете", заяви още прокурор Маркова.

Тя уточни, че са разпитани множество свидетели, включително персонал на детската градина и родители на други деца. Предстоят разпити на малолетни свидетели при строго спазване на щадящи методи, за да се избегне вторична травматизация.

Назначена е и съдебно-психиатрична експертиза, която ще прецени способността на детето да възприема и възпроизвежда факти и обстоятелства, свързани със случая. Прокуратурата е в готовност да назначи и повторна съдебномедицинска експертиза, включително в друг съдебен район, ако се появят нови медицински данни.

"Разследването се води в законоустановените срокове. Единственото забавяне досега бе свързано с изготвянето на експертизата, тъй като поради натовареност голяма част от експертите си направиха отвод", обясни още Мария Маркова.

По думите ѝ детето в момента се намира в добро здравословно и психическо състояние и не посещава детска градина, а е отглеждано в стабилна семейна среда.

Учителката, към която е насочен сигналът, към момента не е привлечена към наказателна отговорност и продължава да изпълнява служебните си задължения, тъй като не са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение.

"Целта ни не е формално приключване на разследването, а обективна истина и справедливост", подчерта прокурор Маркова.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.