Няма събрани доказателства за извършено сексуално насилие над дете в детска градина "Радост" в град Каблешково. Това съобщи днес пред журналисти прокурор Мария Маркова от Районната прокуратура в Бургас.

Още по темата

"Към настоящия момент заключенията от назначената съдебномедицинска експертиза не потвърждават извършване на блудствени действия или други форми на сексуално насилие спрямо детето. Установени са само охлузвания в областта на ръцете, които според експертите биха могли да са причинени от притискане върху твърди предмети", посочи прокурор Маркова, цитирана от БТА.

Повод за изявлението на прокурор Маркова е излъчено журналистическо разследване за насилие на дете в детската градина.

То е започнало още през януари т.г. след сигнал от майката на детето, подаден в полицията. Незабавно е задействан координационният механизъм между прокуратурата, полицията, социалните служби, Общината и медицински лица. Към момента делото се води по чл. 149 от Наказателния кодекс - за блудствени действия.

"Прокуратурата не е неглижирала този случай - напротив, това е едно от приоритетните разследвания, особено предвид факта, че става въпрос за малолетно дете", заяви още прокурор Маркова.

Тя уточни, че са разпитани множество свидетели, включително персонал на детската градина и родители на други деца. Предстоят разпити на малолетни свидетели при строго спазване на щадящи методи, за да се избегне вторична травматизация.

Назначена е и съдебно-психиатрична експертиза, която ще прецени способността на детето да възприема и възпроизвежда факти и обстоятелства, свързани със случая. Прокуратурата е в готовност да назначи и повторна съдебномедицинска експертиза, включително в друг съдебен район, ако се появят нови медицински данни.

Учителка в пловдивска детска градина накарала дете да бърка в тоалетната с ръце
Виж още Учителка в пловдивска детска градина накарала дете да бърка в тоалетната с ръце

"Разследването се води в законоустановените срокове. Единственото забавяне досега бе свързано с изготвянето на експертизата, тъй като поради натовареност голяма част от експертите си направиха отвод", обясни още Мария Маркова.

По думите ѝ детето в момента се намира в добро здравословно и психическо състояние и не посещава детска градина, а е отглеждано в стабилна семейна среда.

Учителката, към която е насочен сигналът, към момента не е привлечена към наказателна отговорност и продължава да изпълнява служебните си задължения, тъй като не са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение.

"Целта ни не е формално приключване на разследването, а обективна истина и справедливост", подчерта прокурор Маркова.

ИЗБРАНО
Нидерландската престолонаследничка принцеса Катарина-Амалия започна военната си служба Лайф
Нидерландската престолонаследничка принцеса Катарина-Амалия започна военната си служба
20791
Президентът награди волейболистите и им напомни: Вече не сте момчета, а обединители Корнер
Президентът награди волейболистите и им напомни: Вече не сте момчета, а обединители
11673
Станков: Американска банка е готова да ни даде $8 млрд. за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“ Бизнес
Станков: Американска банка е готова да ни даде $8 млрд. за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“
12607
Какво могат ракетите "Томахоук" и защо са важни за Украйна IT
Какво могат ракетите "Томахоук" и защо са важни за Украйна
26288
Днес Краля на валса Андре Рийо отбелязва 76-години, а през февруари идва за осми път у нас Impressio
Днес Краля на валса Андре Рийо отбелязва 76-години, а през февруари идва за осми път у нас
1406
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok" URBN
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok"
2931
Кои са най-красивите европейски алтернативи на Малдивите? Trip
Кои са най-красивите европейски алтернативи на Малдивите?
2065
Защо еърфрайърът не може да замени напълно готвенето на обикновена печка Вкусотии
Защо еърфрайърът не може да замени напълно готвенето на обикновена печка
1110
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех Zodiac
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех
3635
Дърветата в Амазония увеличават размера си заради повишаващите се нива на въглероден диоксид Времето
Дърветата в Амазония увеличават размера си заради повишаващите се нива на въглероден диоксид
525