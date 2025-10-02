Разследването по досъдебното производство за предполагаемо насилие над дете в детска градина в Каблешково е прехвърлено от бургаската прокуратура на Районна прокуратура-Варна по разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, съобщиха от прокуратурата.

Очаква се делото да бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, който да извърши анализ на събраните материали и да прецени има ли достатъчно доказателства за привличане към наказателна отговорност на конкретни лица.

"Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления, обясниха от прокуратурата.

За срочното приключване на разследването по случая засилена методическа помощ ще бъде оказвана и от прокурори от Върховна касационна прокуратура.

Вчера прокурор Мария Маркова от Районната прокуратура в Бургас обяви, че няма събрани доказателства за извършено сексуално насилие над дете в детска градина "Радост" в Каблешково.

Разследването по случая е започнало още през януари след сигнал от майката на детето, подаден в полицията. Незабавно е задействан координационният механизъм между прокуратурата, полицията, социалните служби, Общината и медицински лица и се води по чл. 149 от Наказателния кодекс - за блудствени действия.

Учителката, към която е насочен сигналът, към момента не е привлечена към наказателна отговорност и продължава да изпълнява служебните си задължения, тъй като не са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение.

Прокурор Марков изреди, че са разпитани множество свидетели, включително персонал на детската градина и родители на други деца. Назначена е и съдебно-психиатрична експертиза, която ще прецени способността на детето да възприема и възпроизвежда факти и обстоятелства, свързани със случая.

По думите ѝ детето в момента се намира в добро здравословно и психическо състояние и не посещава детска градина, а е отглеждано в стабилна семейна среда.

Вчера Община Поморие излезе с позиция във връзка с излъчено телевизионно разследване за насилие над дете в детска градина (ДГ) "Радост" в Каблешково, в която изрази разбиране към общественото възмущение, но апелира за търпение до приключване на разследването.

Предложени са всякакви мерки, които касаят подкрепа на семейството и в частност на детето, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев в отговор на депутатско питане относно информация за насилие над дете в детска градина в Каблешково. Случаят отдавна е предаден на Районна прокуратура - Бургас, каза той.

Случаят се наблюдава от екипите на Агенция "Социално подпомагане" и Държавна агенция за закрила на детето, увери Кръстев. По думите му реакцията от страна на агенциите към социалното министерство е имало веднага след подаване на сигнала. Свикани са на два пъти координационни механизми с участие на всички отговорни институции, обясни той.

