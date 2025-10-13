Консорциумът „Норм“ остава единствен претендент за почистване на три столични района, но регистрираният му клон тук още няма персонал

1182 Стопкадър

Скандалът около почистването на София получи нов оттенък, след като стана ясно, че турският консорциум "Норм Санаи Юрюнлери Ималят ве Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети - клон София" е свързан с Нуретин Огютогулари - предприемач и кандидат на Републиканската народна партия за район "Аташехир" в Истанбул през 2019 гoдина, пише "24 часа". Компанията бе единственият чуждестранен участник в мегатърга за столичния боклук и остана единствен претендент за т.нар. четвърта зона ("Илинден", "Надежда" и "Сердика") с оферта от 45,7 млн. лв. - с 14,2 млн. под прогнозата на общината.

Публичният спор започна, след като независимият общински съветник Ваня Григорова заяви по bTV, че се "опасява, че турският Вълк се е договорил с българския Вълк". Тя твърди, че фирмата на Огютогулари не се е отказала от България, а продължава да участва в процедурата за четвърта зона. Кметът Васил Терзиев отговори, че Столичната община не е фаворизирала никого и ще използва всички законови средства срещу опити цената на услугата изкуствено да бъде надута.

Напрежението нарасна, след като в края на юли в София бяха подпалени четири камиона със сметосъбираща техника и турски регистрационни номера. От МВР потвърдиха, че работят по случая, но подробности не се съобщават. Според съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев именно палежът е отказал "Норм" от надпреварата за шеста зона ("Люлин" и "Красно село"), където впоследствие единствен кандидат остана консорциум, свързван с Христофорос Аманатидис-Таки.

Проверка в Търговския регистър показва, че на 16 април 2025 г. е регистриран българският клон на турската компания на столичния адрес ул. "Константин Петканов" № 4. Управител по документи е Любомир Пламенов Димитров, но вписването е в статус "изчакване". Същият адрес използва и дружеството "Изи Еко Клийн" ЕООД, създадено два йсетина дни по-рано, чийто единствен собственик е Димитров. И двете дружества все още не отчитат наети служители.

Групата "Норм", управлявана от братята Нуретин, Джелал и Кандияр Огютогулари, работи в широк спектър - от отбранителни технологии (бронежилетки, каски, системи за химическа защита) до управление на отпадъци и изграждане на подземни контейнери. В Турция фирмите ѝ регулярно участват в обществени поръчки; Огютогулари нееднократно е оспорвал отстраняването си от търгове с аргумент за липса на прозрачност.

Политическата компонента се засили, след като на 19 март 2025 г. кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, издигнат от същата Републиканска народна партия, бе арестуван по обвинения в корупция и връзки с ПКК. Няколко седмици по-късно столичният кмет Васил Терзиев взе участие в митинг в Истанбул в подкрепа на Имамоглу и съвместно с колегата си от Атина публикува статия в Politico с призив Европейският съюз да защити задържания опозиционер.

В самата София конкурсът за сметосъбиране се разделя на седем зони. След оттегляния, дисквалификации и прекъснати процедури общината предвижда:

за четвърта зона да подпише договор с "Норм" за пет години;

за първа, пета, шеста и седма зона да прекрати текущите процедури и да обяви нови или временно да възложи дейностите на общинското дружество "Софекострой";

за втора зона да доуточни ценовата оферта на "БКС Чистота";

за трета зона да стартира нова процедура или пряко договаряне.

Столичната администрация уверява, че в рамките на седмица сметосъбирането ще се нормализира. Отделно кметът Терзиев посочи, че ще настоява за бързо разследване на палежите, за да стане ясно дали зад тях стои икономически или политически натиск.

