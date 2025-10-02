Полицаи от Районното управление (РУ) на МВР в Крумовград, гранични полицейски служители и местни хора от крумовградското село Джанка откриха след издирване изгубило се тригодишно дете. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кърджали в бюлетина си.

Издирва се

Сигнал, че момиченцето е напуснало дома и е в неизвестност е подаден в 19:30 часа снощи (1 октомври) в полицейското управление в Крумовград. Незабавно е сформирана група от четирима полицаи, двама служители от Граничния полицейски участък и местни жители, които започнали издирване в землището на селото.

В 21:15 часа детето е намерено в горичка на около 500 метра от дома му в добро здравословно състояние. Прегледано е на място от медици от Филиала на спешна помощ в Крумовград и е предадено на родителите си, съобщиха още от полицията.

За БТА кметът на село Джанка Хатидже Мустафа каза, че според близки и съседи детето е играло в двора на къщата, в която живее семейството, след което изчезнало. След като установили липсата му, родителите и комшиите започнали да го търсят на места, където би могло да се скрие, но след като не го открили позвънили на полицията.

Момиченцето е най-малкото от седем деца в семейството, каза още Хатидже Мустафа и допълни, че преди този инцидент не се е случвало да се губи.

