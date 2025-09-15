След намесата на полицейски служители родителите и двете им деца били открити в землището на крумовградското село Рибино в добро състояние

Снимка: БТА

Семейство от Варна, пътувало с автомобила си, се изгуби в кърджалийския регион и бе открито след няколко часова издирвателна акция. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали.

Два полицейски екипа - от районните управления в Крумовград и Момчилград, са се включили в акцията. Сигналът на тел. 112 е бил подаден на 13 септември в 1:20 часа. При обаждането било съобщено, че двама съпрузи с двете си деца са попаднали с автомобила си в гориста местност край село, където пътят свършва и не могат да се ориентират.

По информация на "24 часа" GPS-ът отвел семейството близо до границата с Гърция, а не до "Калотина", където всъщност трябвало да стигне.

След намесата на полицейски служители семейството е било открито около 5:00 часа в землището на крумовградското село Рибино в добро състояние. Полицаите са извели пътуващите на главния път, добавя БТА.

От полицията обясниха, че в случая става въпрос за пътуващи изгубили се хора, но често се случва органите на реда да издирват изгубили се туристи.

При един от последните случаи в региона Областната дирекция на МВР и Районното управление в Джебел получиха благодарствени писма в края на август от двама съпрузи, изгубили се на връщане от разходка до крепостта "Устра".

