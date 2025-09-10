Столичната полиция издирва 9-годишно дете, изчезнало на 9 септември, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Издирва се

Селин Василева Велинова напуснала дома си в софийския квартал "Христо Смирненски" във вторник и оттогава е в неизвестност.

Момичето е високо около 150 см, с дълга кестенява коса с бретон, с пъстри очи. В деня на изчезването Селин е била облечена със синьо-бял къс гащеризон и бюстие с надпис "Calvin Klein". Била е с черни ролери

Майката умолява всеки, който има информация за Селин, да се свърже с тел. 112 или най-близкото районно управление на МВР.

