2349 Снимка: Областна администрация-Бургас

Според 43% от българите държавата е отговорна за наводненията от презастрояване и запушени дерета. Това показват данни от експресно проучване на "Галъп Интернешънъл Болкан" за предаването "Референдум" по БНТ. 38 на сто сочат за отговорни общините, 11% - инвеститорите.

Само 6% сочат за виновник гражданите, едва 2 на сто от анкетираните са отговорили с "не знам".

Като основна причина за наводненията 44% посочват застрояването на дерета и реки. Според 29 на сто за бедствието са допринесли непочистените речни корита. Изсичането на гори е посочено от 22% от анкетираните.

Графика: БНТ

На въпрос кое влияе на природните катаклизми 87% посочват човешката дейност, 11 на сто - климатичните промени.

Графика: БНТ

Спорът за отговорността се превърна в сложна мрежа от взаимни обвинения между инвеститори и различни държавни и общински органи.

Експерти като Камарата на архитектите в България (КАБ) директно обвиниха "безконтролното застрояване, унищожената природна среда и институционалното бездействие" за катастрофалните последици. Според тях, множество строежи, включително в речни корита, са получили одобрение от отговорните министерства. От другата страна на спора застанаха инвеститори, като управата на ваканционно селище "Елените", които отрекоха човешка намеса и заявиха, че причината е "природно бедствие от изключителен мащаб" с безпрецедентно количество дъжд. Те твърдят, че всички техни сгради са законни и призоваха фокусът да не се измества "към търсене на виновни там, където няма такива".

Въпреки тези твърдения, последвалите проверки от институциите разкриха дългогодишни проблеми. От МОСВ съобщиха, че още от 2009 г. е имало преписки за незаконно застрояване на дере в района на "Елените", а проверки през 2015 г. са установили, че коритото на река Дращела е почти изцяло покрито и върху него са изградени хотел и атракциони. От екоминистерството подчертаха, че не са съгласували тези строежи. В подкрепа на това, от ДНСК обявиха, че липсва строителна документация за корекцията на речното корито, върху което е построен хотел "Негреско", както и за потъналия аквапарк.

