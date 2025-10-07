Поредните наводнения по Черноморието са в резултат от безконтролно застрояване, унищожена природна среда и институционално бездействие, се казва в декларация на Камарата на архитектите в България (КАБ).

Водокалипсис

Прекомерното и често незаконно строителство по крайбрежието, включително в дерета и оттоци на територията на страната, е пряка причина за катастрофалните последици. Унищожаването на дюни, зелени площи и естествени дренажни системи превръща всяка буря в бедствие. Липсата на ефективен контрол и практиката нарушенията да се узаконяват постфактум, са довели до пълна девалвация на устройственото планиране, посочват от браншовата организация.

Не можем да подминем и факта, че всички тези строежи са получили положителни становища от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите, дори когато се намират в речни корита и зони с висок риск. Тук трябва да подчертаем огромната отговорност на всички институции относно тези предписания, разрешения и последващ контрол над тях, посочват архитектите.

От КАБ призовават за пълен одит на устройствените планове, особено в рисковите зони, за незабавен мораториум върху ново строителство в потенциално застрашени райони, за възстановяване на ролята на архитекта и урбаниста в решенията за териториалното развитие, както и за възстановяване на природните дренажни системи и зелени буфери като задължителен елемент на средата.

Днешните наводнения са предупреждение: ако не върнем разума, отговорността и професионалната етика в планирането, природата ще продължи да ни държи сметка за нашето мълчание, предупреждават от организацията.

Министър Иванов: Хотел и аквапарк в "Елените" са построени върху речно корито
Виж още Министър Иванов: Хотел и аквапарк в "Елените" са построени върху речно корито

Интензивните дъждове и наводнения в началото на месеца засегнаха редица области в страната, като част от населението остана без електрозахранване, а достъпът до пострадали райони е ограничен, припомня БТА. Наводненията взеха четири жертви в Елените.

ИЗБРАНО
Чарлийз Терон демонстративно игнорира Джони Деп на модно ревю Лайф
Чарлийз Терон демонстративно игнорира Джони Деп на модно ревю
23183
"Със съжаление". УЕФА разреши мачове от Ла Лига и Серия "А" в чужбина Корнер
"Със съжаление". УЕФА разреши мачове от Ла Лига и Серия "А" в чужбина
5183
Свръхрегулации правят жилищата недостъпни Бизнес
Свръхрегулации правят жилищата недостъпни
11897
Новите HUAWEI FreeBuds 7i: TWS слушалки от ново поколение с подобрено шумопотискане и пространствен звук, вече се предлагат в България IT
Новите HUAWEI FreeBuds 7i: TWS слушалки от ново поколение с подобрено шумопотискане и пространствен ...
5576
Ново уникално откритие в Перперикон променя представите за римската архитектура Impressio
Ново уникално откритие в Перперикон променя представите за римската архитектура
2294
Кет Абугазале: Един кандидат за Конгреса vs. сълзотворния газ URBN
Кет Абугазале: Един кандидат за Конгреса vs. сълзотворния газ
761
Не можеш да убиеш легенда с наука: Вековното търсене на чудовището от Лох Нес Trip
Не можеш да убиеш легенда с наука: Вековното търсене на чудовището от Лох Нес
1276
Гръцка мусака в мултикукър Вкусотии
Гръцка мусака в мултикукър
481
Прогноза за Таро за октомври: Какво предстои за всеки зодиакален знак? Zodiac
Прогноза за Таро за октомври: Какво предстои за всеки зодиакален знак?
3262