Полицията в Добрич е открила 15-годишната Виктория Красимирова, която бе обявена за издирване, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Добрич.

Младото момиче е открито живо и здраво на територията на град Добрич и ще бъде предадено на нейните родители. Полицаите са стигнали до неговото местонахождение по оперативни данни.

От областната полиция в Добрич благодарят на медиите, будните граждани за оказаната помощ и на полицейските служители за действията.

По-рано полицията съобщи, че издирва 15-годишното момиче, което напуснало дома си в Добрич на 12 октомври.

ИЗБРАНО
Жената, спасила живота на Селена Гомес, говори за отсъствието си от сватбата ѝ Лайф
Жената, спасила живота на Селена Гомес, говори за отсъствието си от сватбата ѝ
7243
Насар за федерацията: Не мога да продължавам да се унижавам Корнер
Насар за федерацията: Не мога да продължавам да се унижавам
15131
КЗК откри надценки при храните до 90% Бизнес
КЗК откри надценки при храните до 90%
7176
Напълно безпилотен: Black Hawk се отказва от пилотската кабина IT
Напълно безпилотен: Black Hawk се отказва от пилотската кабина
9143
Шедьовър на Гюстав Курбе е изложен за първи път от 17 години във Франция Impressio
Шедьовър на Гюстав Курбе е изложен за първи път от 17 години във Франция
1639
Европарламентът ще преговаря за безплатен втори багаж в самолетите Trip
Европарламентът ще преговаря за безплатен втори багаж в самолетите
1928
Как да направим обикновената зеленчукова супа по-вкусна Вкусотии
Как да направим обикновената зеленчукова супа по-вкусна
1104
Кои зодиакални знаци не се интересуват от тенденции, защото са old school? Zodiac
Кои зодиакални знаци не се интересуват от тенденции, защото са old school?
2948