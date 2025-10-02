Полицията издирва 20-годишно момиче от Стара Загора, което е в неизвестност от вече 5 дни. 

Издирва се

За последно Янка Добрева е била видяна от близките си на 27 септември в 20 часа и оттогава е в неизвестност.

Девойката е висока е 156 см, с дълга черна коса, която обикновено е вързана на опашка, слаба е, носи диоптрични очила и видимо изглежда на по-малка възраст.

Живее в Стара Загора, но издирването е за цялата страна.

Близките на 20-годишната Янка молят, ако някой я забележи или има някаква информация за нея, да се свърже незабавно с най-близкото управление на МВР или на телефон 0886 702 317.

