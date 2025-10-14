Полицията в Добрич издирва 15-годишната Виктория Красимирова.

Тийнейджърката е напуснала дома си в квартал "Строител" в града на 12 октомври, около 16:00 часа.

Оттогава момичето е в неизвестност, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Добрич.

Виктория е висока 174 см, със сини очи и къса кестенява коса.

Девойката е била облечена в черен спортен панталон и сив суичър, обута е с вишневи маратонки.

Момичето носи черна чантичка през рамо, уточняват от полицията.

Областната дирекция на МВР призовава гражданите, които имат информация за издирваното момиче, да сигнализират в най-близкото Районно управление или на телефон 112.

