Полицията в Добрич издирва 15-годишната Виктория Красимирова.
Тийнейджърката е напуснала дома си в квартал "Строител" в града на 12 октомври, около 16:00 часа.
Оттогава момичето е в неизвестност, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Добрич.
Виктория е висока 174 см, със сини очи и къса кестенява коса.
Девойката е била облечена в черен спортен панталон и сив суичър, обута е с вишневи маратонки.
Момичето носи черна чантичка през рамо, уточняват от полицията.
Областната дирекция на МВР призовава гражданите, които имат информация за издирваното момиче, да сигнализират в най-близкото Районно управление или на телефон 112.
