Преустановява се издирването на 15-годишната Магдалина Ангелова, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Момичето беше обявено за издирване по мобла на близките му, след като беше в неизвестност 24 часа.

Девойката последно беше забелязана в района на Многопрофилната болница за активно лечение в Шумен в ранните сутрешни часове в четвъртък.

При извършените действия от криминалисти на Районно управление - Шумен и колегите им в други областни дирекции Ангелова е установена жива и здрава, обявиха от полицията.

Към момента тя се намира на територията на друга областна дирекция, близките ѝ са уведомени. Ще им бъде предадена днес, допълниха от вътрешното министерство.

Друго 15-годишно момиче беше в неизвестност почти три дни през седмицата. На 14 октомври обаче полицията откри тийнейджърката, обявена за издирване на 12 октомври.

Виктория Красимирова беше намерена жива и здрава на територията на града.

Полицаите са стигнали до неговото местонахождение по оперативни данни, а полицаите от Добрич благодариха на медиите и граждани за оказаната помощ.

