Заплатите на военнослужещите бяха увеличени с 10% тази година, а повишаването на възнагражденията във въоръжените сили ще продължи и през следващите години. Това обяви премиерът Росен Желязков по време на тържествения ритуал по полагане на военна клетва от курсантите на 152-рия випуск на Националния военен университет "Васил Левски" в Шумен, съобщи Нова телевизия.

Кабинетът "Желязков"

Още снимки вижте ТУК>>

"Това ще бъде част от дългосрочната грижа за развитието на човешките ресурси във въоръжените сили", заяви министър-председателят.

Желязков подчерта, че уважението към воинската професия се изразява не само в признанието на обществото, но и в постоянните усилия на държавата да осигурява стабилно и адекватно заплащане.

Снимка: Министерски съвет на Република България/Facebook

 

Снимка: Министерски съвет на Република България/Facebook

"Доходната политика в сектора на отбраната ще продължи да се развива, така че професията на военнослужещия да бъде привлекателна и достойна, а служенето на Родината - осъзнат избор и призвание", каза премиерът.

В речта си той акцентира и върху модернизацията на Българската армия, като подчерта, че това остава сред основните приоритети на правителството.

Снимка: Министерски съвет на Република България/Facebook

"Ясни са източниците на финансиране и проектите, които ще бъдат реализирани по Програмата за инвестиции във въоръжените сили до 2031 година", посочи Желязков. По думите му, знанията и устойчивостта на младите курсанти ще бъдат гарант за успешното прилагане на тези проекти и за укрепването на националната сигурност.

Премиерът определи воинската клетва като "сакрален обет пред олтара на Родината" - обещание за защита на България с чест, достойнство и, ако се наложи, със собствения живот. Той пожела успех на курсантите и благодари на техните родители и близки за подкрепата и моралната им опора.

Военна клетва положиха над 170 първокурсници, които започват своето обучение във висшето военно училище. Сред официалните гости на церемонията бяха министърът на отбраната Атанас Запрянов, народни представители, представители на местната власт и висши военни.

