Магдалина Ангелова е в неизвестност от ранната сутрин в четвъртък, когато е напуснала дома си

Полицията издирва по молба на близките ѝ 15-годишно момиче от Шумен, съобщи Ася Йорданова, говорител на Областната дирекция на МВР в града.

Магдалина Данчева Ангелова е в неизвестност от близо 24 часа.

Девойката пследно e забелязана в района на Многопрофилната болница за активно лечение в Шумен в ранните сутрешни часове в четвъртък.

Магдалина е висока около 180 см, с дълга до раменете кестенява коса, с кафяви очи, продълговато лице, гласи описанието, предоставено от полицията, предава БТА.

Няма детайли за дрехите, с които е била облечена, когато е напуснала жилището си в Шумен.

Гражданите, които имат информация за местонахождението ѝ, следва да подадат сигнал на телефон 112, на 054 800 588 или в близкото полицейско управление, допълни Йорданова.

Друго 15-годишно момиче беше в неизвестност почти три дни през седмицата. На 14 октомври обаче полицията откри тийнейджърката, обявена за издирване на 12 октомври.

Виктория Красимирова беше намерена жива и здрава на територията на града.

Полицаите са стигнали до неговото местонахождение по оперативни данни, а полицаите от Добрич благодариха на медиите и граждани за оказаната помощ.

