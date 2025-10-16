Издирват 15-годишно момиче от Шумен, изчезнало в района на болницата
Магдалина Ангелова е в неизвестност от ранната сутрин в четвъртък, когато е напуснала дома си
Полицията издирва по молба на близките ѝ 15-годишно момиче от Шумен, съобщи Ася Йорданова, говорител на Областната дирекция на МВР в града.
Издирва се
Магдалина Данчева Ангелова е в неизвестност от близо 24 часа.
Девойката пследно e забелязана в района на Многопрофилната болница за активно лечение в Шумен в ранните сутрешни часове в четвъртък.
Магдалина е висока около 180 см, с дълга до раменете кестенява коса, с кафяви очи, продълговато лице, гласи описанието, предоставено от полицията, предава БТА.
Няма детайли за дрехите, с които е била облечена, когато е напуснала жилището си в Шумен.
Гражданите, които имат информация за местонахождението ѝ, следва да подадат сигнал на телефон 112, на 054 800 588 или в близкото полицейско управление, допълни Йорданова.
Друго 15-годишно момиче беше в неизвестност почти три дни през седмицата. На 14 октомври обаче полицията откри тийнейджърката, обявена за издирване на 12 октомври.
Виктория Красимирова беше намерена жива и здрава на територията на града.
Полицаите са стигнали до неговото местонахождение по оперативни данни, а полицаите от Добрич благодариха на медиите и граждани за оказаната помощ.