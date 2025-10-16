Полицията издирва по молба на близките ѝ 15-годишно момиче от Шумен, съобщи Ася Йорданова, говорител на Областната дирекция на МВР в града.

Издирва се

Магдалина Данчева Ангелова е в неизвестност от близо 24 часа.

Девойката пследно e забелязана в района на Многопрофилната болница за активно лечение в Шумен в ранните сутрешни часове в четвъртък.

Магдалина е висока около 180 см, с дълга до раменете кестенява коса, с кафяви очи, продълговато лице, гласи описанието, предоставено от полицията, предава БТА.

Няма детайли за дрехите, с които е била облечена, когато е напуснала жилището си в Шумен.

Полицията в Добрич издирва 15-годишно момиче, в неизвестност трети ден
Виж още Полицията в Добрич издирва 15-годишно момиче, в неизвестност трети ден

Гражданите, които имат информация за местонахождението ѝ, следва да подадат сигнал на телефон 112, на 054 800 588 или в близкото полицейско управление, допълни Йорданова.

Друго 15-годишно момиче беше в неизвестност почти три дни през седмицата. На 14 октомври обаче полицията откри тийнейджърката, обявена за издирване на 12 октомври. 

Виктория Красимирова беше намерена жива и здрава на територията на града.

Полицаите са стигнали до неговото местонахождение по оперативни данни, а полицаите от Добрич благодариха на медиите и граждани за оказаната помощ.

ИЗБРАНО
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки) Лайф
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки)
38680
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му Корнер
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му
21271
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света? Бизнес
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света?
3110
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей IT
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей
7454
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовград Impressio
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовгр...
6535
Вижте победителите в конкурса "Хижа на годината" Trip
Вижте победителите в конкурса "Хижа на годината"
1424
Ето кои са най-безполезните кухненски принадлежности според шеф-готвачи от цял свят Вкусотии
Ето кои са най-безполезните кухненски принадлежности според шеф-готвачи от цял свят
1248
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация? Zodiac
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация?
1141
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света Времето
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света
764