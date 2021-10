2290 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

България не прилага ваксини с изтекъл срок на годност, съобщават от пресцентъра на Министерството на здравеопазването /МЗ/.

При изпълнението на Националната ваксинационна кампания срещу COVID-19 в България се прилагат единствено ваксини, чийто срок на годност е в съответствие с разрешението им за употреба.

На 10 септември 2021 г., след извършена оценка от Европейската агенция по лекарствата, в Европейския съюз (ЕС) беше одобрен нов срок на годност за COMIRNATY ("Пфайзер" - бел. ред.) при условия на съхранение при свръхниска температура. Продуктовата информация е актуализирана с новия срок на годност за замразен флакон, като той е удължен от 6 месеца на 9 месеца. Условията на съхранение остават непроменени (-90 градуса C до -60 градуса C). Опаковките с отпечатан срок на годност върху етикета от юни 2021 до март 2022 могат да продължат да се използват до 3 месеца след отпечатания срок на годност, ако са били спазени одобрените условия на съхранение при -90 градуса C до -60 градуса C, посочват от МЗ.

На всички флакони със срок на годност след март 2022 вече ще бъде отразен новият 9-месечен срок на годност. За всички ваксини, на които срокът на годност е изтекъл към момента, е извършено бракуване и предстои унищожаване в съответствие с НАРЕДБА номер 4 от 16 май 2018 г. за условията и реда за унищожаването на лекарствените продукти, издадена от министъра на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.43 от 25 май 2018г., изм. ДВ. бр.111 от 31 декември 2020 година., съобщиха от ведомството.