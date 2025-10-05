Заради компроментираната инфраструктура в района на ваканционно селище "Елените", силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи, Оперативният кризисен щаб реши да ограничи достъпа до селището през следващите дни. Целта е да се гарантира максималната сигурност на населението.

Водокалипсис

Още от началото на бедствената ситуация щабът оказва съдействие на собствениците за изнасяне на най-необходимите им вещи от домовете. И утре, в светлата част на деня, ще бъде осигурен контролиран достъп през контролно-пропускателен пункт, за да могат собствениците да вземат допълнителни лични вещи при необходимост. След 15:00 ч. на 6.10. достъпът се ограничава, предаде кореспондентът на БНР.

На всички евакуирани е осигурен подслон и необходимата грижа. Забраната за пребиваване на територията на в.с. "Елените" ще остане в сила до второ нареждане.

Областният управител ще задейства системата БГ Алърт за своевременно оповестяване на забраната в района на селището.

3D модел документира щетите и некомпетентните решения, взети при усвояването на територията в "Елените"

Екип на Софийския университет и БАН, с най-модерна техника, извършиха днес картотекиране и заснемане на ваканционното селище "Елените". Целта е да не бъдат заличени следите от наводнението след разчистването на улици и хотели.

Територията е огледана и с дрон от въздуха, за да се види дерето, откъдето е тръгнала голямата вълна.

Междувременно днес с тежка техника военнослужещи, служители на Община Несебър и доброволци се опитаха да пробият пътя към високата част на селището, но не успяха. И токът също не е възстановен.

 

Може ли потопът на "Елените" да се повтори в София и къде (графики)
Виж още Може ли потопът на "Елените" да се повтори в София и къде (графики)

Работата по разчистването на главния път към най-високата точка на "Елените" продължава, каза директорът на бургаската полиция старши комисар Владимир Маринов: "В момента отводняваме. Мислех, че по-рано ще стане обаче има проблем - много е земната маса, която е паднала, надявам се до края на деня да отворим улицата цялата, за да може тука поетапно да пускаме собствениците да си влизат вече в къщите, да почнат да си почистват".

Доцент Стилиян Димитров - директорът на Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет, обясни с каква цел е пристигнал екипът му в селището: "Това, което правим тук, е създаването на един прецизен 3D модел с възможно най-съвременни средства, включително въздушна лазерна алтиметрия, което ни позволява да получим първо детайлна представа за механизмите, които са довели до резултата от бедствието, което виждаме. И второ - да документира на възможен най-ранен етап щетите, а и не само щетите, а и некомпетентните решения, които са взимани при усвояването на тази територия".

На журналистическа реплика, че са били показани снимки, на които се вижда, че е застроено дере, застроено е корито на река, и на въпрос дали има такава информация, доц. Димитров отговори: "Очевидно тук са направени огромни компромиси. Резултатът е налице, няма нужда да си учен, за да го видиш това нещо".

Няма къде да се оттече водата, сградите спират пътя на водата, така ли е? - запитан бе още той. "Те ограничават пространството, в което да се разлее водата, което означава, че увеличават нейната ударна мощ, защото се увеличава скоростта. Това е една от основните причини. Няма да видите в оригиналния проект застрояване на централното дере", уточни ученият.

Дерето е застроено? - "Да", потвърди той.

Тома Белев: В Елените река няма - върху нея са построени хотели
Виж още Тома Белев: В Елените река няма - върху нея са построени хотели

Повечето пострадали жители на "Елените" са украински и руски граждани. Украинската общност в района днес раздаваше на пострадалите храна и дрехи, съобщи Националното радио.

Не са достатъчно екипите, които на работят на място за разчистване, каза собственик на къща, залята изцяло от водната стихия. Какво призова той: "На пръв поглед - просто трябва да има повече екипи. И призовавам полицията, жандармерията и всякакъв вид институции да направят кордон долу към плажа, за да предотвратят мародерите да се качват, защото те знаят много добре региона тука. И да се предотврати разбиване на здрави къщи, вили и апартаменти, за да няма кражби".

ИЗБРАНО
Без Венета Райкова в "Преди обед" следващата седмица, обяснението - "здравето е по-важно" Лайф
Без Венета Райкова в "Преди обед" следващата седмица, обяснението - "здравето е по-важно"
45007
България научи жребия си за Евроволей 2026 Корнер
България научи жребия си за Евроволей 2026
9597
Цените, заплатите, инфлацията: Пред прегряване ли е българската икономика? Бизнес
Цените, заплатите, инфлацията: Пред прегряване ли е българската икономика?
2642
Европейската космическа агенция откри четвъртата си антена за сигнали от далечния космос IT
Европейската космическа агенция откри четвъртата си антена за сигнали от далечния космос
345
Хероин от непознат наркодилър убива иконата Джанис Джоплин Impressio
Хероин от непознат наркодилър убива иконата Джанис Джоплин
841
Девет от най-незабравимите пътувания с влак в света Trip
Девет от най-незабравимите пътувания с влак в света
2320
Гениалният уред на Айнщайн, който никога не стигна до модерните кухни Вкусотии
Гениалният уред на Айнщайн, който никога не стигна до модерните кухни
8109
МОСВ предупреди: До часове отново се очакват значителни количества дъжд Времето
МОСВ предупреди: До часове отново се очакват значителни количества дъжд
4459