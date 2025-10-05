Забраната за пребиваване на територията на ваканционното селище ще остане в сила до второ нареждане

7017 Снимка: БТА

Заради компроментираната инфраструктура в района на ваканционно селище "Елените", силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи, Оперативният кризисен щаб реши да ограничи достъпа до селището през следващите дни. Целта е да се гарантира максималната сигурност на населението.

Още от началото на бедствената ситуация щабът оказва съдействие на собствениците за изнасяне на най-необходимите им вещи от домовете. И утре, в светлата част на деня, ще бъде осигурен контролиран достъп през контролно-пропускателен пункт, за да могат собствениците да вземат допълнителни лични вещи при необходимост. След 15:00 ч. на 6.10. достъпът се ограничава, предаде кореспондентът на БНР.

На всички евакуирани е осигурен подслон и необходимата грижа. Забраната за пребиваване на територията на в.с. "Елените" ще остане в сила до второ нареждане.

Областният управител ще задейства системата БГ Алърт за своевременно оповестяване на забраната в района на селището.

3D модел документира щетите и некомпетентните решения, взети при усвояването на територията в "Елените"

Екип на Софийския университет и БАН, с най-модерна техника, извършиха днес картотекиране и заснемане на ваканционното селище "Елените". Целта е да не бъдат заличени следите от наводнението след разчистването на улици и хотели.

Територията е огледана и с дрон от въздуха, за да се види дерето, откъдето е тръгнала голямата вълна.

Междувременно днес с тежка техника военнослужещи, служители на Община Несебър и доброволци се опитаха да пробият пътя към високата част на селището, но не успяха. И токът също не е възстановен.

Работата по разчистването на главния път към най-високата точка на "Елените" продължава, каза директорът на бургаската полиция старши комисар Владимир Маринов: "В момента отводняваме. Мислех, че по-рано ще стане обаче има проблем - много е земната маса, която е паднала, надявам се до края на деня да отворим улицата цялата, за да може тука поетапно да пускаме собствениците да си влизат вече в къщите, да почнат да си почистват".

Доцент Стилиян Димитров - директорът на Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет, обясни с каква цел е пристигнал екипът му в селището: "Това, което правим тук, е създаването на един прецизен 3D модел с възможно най-съвременни средства, включително въздушна лазерна алтиметрия, което ни позволява да получим първо детайлна представа за механизмите, които са довели до резултата от бедствието, което виждаме. И второ - да документира на възможен най-ранен етап щетите, а и не само щетите, а и некомпетентните решения, които са взимани при усвояването на тази територия".

На журналистическа реплика, че са били показани снимки, на които се вижда, че е застроено дере, застроено е корито на река, и на въпрос дали има такава информация, доц. Димитров отговори: "Очевидно тук са направени огромни компромиси. Резултатът е налице, няма нужда да си учен, за да го видиш това нещо".

Няма къде да се оттече водата, сградите спират пътя на водата, така ли е? - запитан бе още той. "Те ограничават пространството, в което да се разлее водата, което означава, че увеличават нейната ударна мощ, защото се увеличава скоростта. Това е една от основните причини. Няма да видите в оригиналния проект застрояване на централното дере", уточни ученият.

Дерето е застроено? - "Да", потвърди той.

Повечето пострадали жители на "Елените" са украински и руски граждани. Украинската общност в района днес раздаваше на пострадалите храна и дрехи, съобщи Националното радио.

Не са достатъчно екипите, които на работят на място за разчистване, каза собственик на къща, залята изцяло от водната стихия. Какво призова той: "На пръв поглед - просто трябва да има повече екипи. И призовавам полицията, жандармерията и всякакъв вид институции да направят кордон долу към плажа, за да предотвратят мародерите да се качват, защото те знаят много добре региона тука. И да се предотврати разбиване на здрави къщи, вили и апартаменти, за да няма кражби".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.