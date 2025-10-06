200 души са евакуирани от "Елените", тръгват нощни патрули в рисковите региони, съобщиха на брифинг от Оперативния щаб

Към настоящия момент оперативната обстановка е относително спокойна, няма усложняване. Пожарната е реагирала на 30 сигнала, от които 8 са за паднали дървета и отводняване на различни обекти. Това съобщи на брифинг главен комисар Александър Джартов, директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" след заседанието на Оперативния щаб към МВР.

След тежките валежи и наводнения в Югоизточна България, от страна на МРРБ ще бъде стартирана процедура по фонд "Солидарност" за осигуряване на финансова подкрепа от Европейския съюз за пострадалия район, обяви още комисар Джартов.

С официално писмо заместник - министърът на МРРБ Юра Витанова инициира започването на процедура за Югоизточния регион, допълниха от МВР. Ангажимент на структурите на вътрешното министерство ще бъде да изготвят обобщена информация за първичните оценки на щетите и допустимите разходи. От МРРБ ще бъде изготвена документацията, с която страната ни да кандидатства за подпомагане по фонда.

Фонд "Солидарност" е основният инструмент на ЕС за подпомагане на възстановяването от природни бедствия и е израз на солидарността на ЕС. Той дава възможност Съюзът да предоставя ефективна подкрепа на дадена държава — членка на ЕС (или страна кандидатка), за да ѝ помогне да се справи с последиците от голямо природно бедствие (наводнение, горски пожар, земетресение, буря или суша).

Екипите на ПБЗН продължават работа по отстраняване на паднали дървета, отводняване на различни обекти и почистване на отломки след наводнението в "Елените". След обявения червен код за опасно време в Източна България, екипите на пожарната са в пълна готовност, техниката е в изправност, започва нощно патрулиране в рисковите райони, за да може своевременно да се реагира.

Към момента има 51 населени места са без ток. Всички паднали дървета на територията на Трън са отстранени и пътищата са възстановени. Възстановено е водоподаването в Трън, така че региона постепенно се възстановява.

Главен комисар Захари Васков, директор на ГД "Национална полиция", информира, че компетентните институции продължават проверките в курортния комплекс "Елените".

"Движението в района е напълно ограничено от днес, като мерките ще останат в сила до сряда, когато ще заседава кризисният щаб", посочи Васков.

По думите му около 200 души са евакуирани, половината от тях са настанени при свои близки, а останалите в хотели.

Всички критични точки в страната са под постоянно наблюдение и координация със съответните органи, увери той.

Директорът на ГДНП призова гражданите да спазват указанията на органите на МВР, защото това е изцяло в защита на тяхното здраве и живот, на следващо място по важност е имуществото.

В неделя екип на Софийския университет и БАН пристигна на място с най-модерна техника, за да заснеме и картографира наводненото ваканционно селище. Целта - да не бъдат заличени следите от бедствието след разчистването на улици и хотели.

"Особен интерес за нас представляват малките водосбори, при които вълната се вдига много бързо. Имаме две цели - чисто научна и да помогнем на държавата. Ако тя иска нашите данни, ще ги предоставим", уточни доц. д-р Стелиян Димитров от Национален учебен център "Геопространствени изследвания и технологии" към СУ "Св. Климент Охридски". "Стана ясно, че размерите на човешките алчност и глупост са безгранични", заяви ученият.

Оказа се, че във високата част на долината има голямо незаконно сметище. Водата трябвало да се оттече по тръба, която според специалистите била недостатъчно голяма за целта.

