Машинистът на бързия влак № 8610 от Бургас за София, който дерайлира тази сутрин на около 300-400 метра след село Калитиново в посока Стара Загора, е успял да предотврати по-голяма трагедия. Служителят на БДЖ е съобразил, че по график в коловоза за насрещно движение трябва да мине пътническа композиция, тръгнала от града на липите към Калитиново. Тя се движи със 130 километра в час

Сигнал за дерайлирането е получен в 9:16 часа. От релсите е излязъл само първият вагон, в който пътуват 81 души. Той обаче е наклонен към линията за насрещно движение, по която се движи вторият влак. 

Сблъсък с такава скорост щеше да доведе до дерайлирането и на другата композиция, а не е изключено и до смъртта на машинистите, коментираха експерти пред Dir.bg.

Машинистът обаче успява да подаде сигнал на колегите си и те намаляват скоростта, като преминават край дерайлиралата композиция безопасно с около 5 км/ч. 

"Дерайлиралият вагон е изпаднал в посоката на влака, а не в другата. Колегата е сигнализирал веднага идващия влак, че трябва да спре - с въртеливо движение се отива срещу другия влак и се сигнализира. Той е герой, но той е спазил правилата. Първо ги знае правилата и ги спазва. Може да ги знае и да не го спази. В един такъв момент всеки човек е различен. Един може да се панира. Той е запазил самообладание, излязъл е и го е предотвратил. Той знае, че срещу него идва влак, по график е", заяви председателят на Синдиката на железничарите в България Петър Бунев, цитиран от bTV.

Инженер Бойчо Скробански от Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт уточни, че е започнала проверка, като няма сериозни проведи по жп инфраструктурата.

Това е втори подобен инцидент за тази седмица. В сряда товарен влак дерайлира в София, като един от вагоните излезе от релсите.

На 15-и август в 5:25 часа сутринта товарен влак с 34 цистерни с дизелово гориво дерайлира и предизвика пожар. При инцидента нямаше загинали, но щетите по жп релсите бяха големи.

През юни вагон от товарна влакова композиция също дерайлира в междугарието Кермен-Коньово и блокира движението по една от основните жп линии в страната - между Пловдив и Бургас.

