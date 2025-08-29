Няма пострадали, композицията не се е обърнала

3600 Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията

Бързият влак № 8610 от Бургас за София дерайлира тази сутрин на около 300-400 метра след село Калитиново в посока Стар Загора.

Сигнал за инцидента е получен в 09:16 часа. От релсите е излязъл само първият вагон след края на село Калитиново. На мястото своевременно са изпратени екипи на пожарната, полицията и спешна помощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Няма пострадали хора. Композицията не се е обърнала.

Преустановено е движението на влаковете между гарите Калитиново и Стара Загора поради инцидента, съобщиха от БДЖ. На гара Калояновец престояват бързият влак от Бургас за София и от Стара Загора за Варна. Осигурен е алтернативен транспорт с автобуси за извозване на пътниците до Стара Загора.

На място работят аварийни екипи по възстановяване на движението и осигуряване на безопасността. Причините за инцидента ще бъдат установени от компетентните органи. На място са изпратени инспектори от Районна Железопътна Инспекция-Пловдив, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Това е втори подобен инцидент за тази седмица. В сряда товарен влак дерайлира в София, като един от вагоните излезе от релсите.

На 15-и август в 5:25 часа сутринта товарен влак с 34 цистерни с дизелово гориво дерайлира и предизвика пожар. При инцидента нямаше загинали, но щетите по жп релсите бяха големи.

През юни вагон от товарна влакова композиция също дерайлира в междугарието Кермен-Коньово и блокира движението по една от основните жп линии в страната - между Пловдив и Бургас.

