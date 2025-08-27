Товарен влак дерайлира в София
При инцидента няма пострадали, влакът не е превозвал опасен товар
Товарен влак дерайлира в София. Инцидентът е станал на улица "5010" в района на промишлена зона "Искър".
Един от вагоните на композицията е излязъл от релсите.
При инцидента няма пострадали, влакът не е превозвал опасен товар. Не са нанесени и материални щети.
Движението в региона се регулира от екипи на СДВР.
На 15-и август в 5:25 часа сутринта товарен влак с 34 цистерни с дизелово гориво дерайлира и предизвика пожар. При инцидента нямаше загинали, но щетите по жп релсите бяха големи.
През юни вагон от товарна влакова композиция също дерайлира в междугарието Кермен-Коньово и блокира движението по една от основните жп линии в страната - между Пловдив и Бургас.