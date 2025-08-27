Товарен влак дерайлира в София. Инцидентът е станал на улица "5010" в района на промишлена зона "Искър".

Един от вагоните на композицията е излязъл от релсите.

Големи щети по жп линията, на която дерайлира и се запали товарен влак. Остава затворена
Виж още Големи щети по жп линията, на която дерайлира и се запали товарен влак. Остава затворена

При инцидента няма пострадали, влакът не е превозвал опасен товар. Не са нанесени и материални щети.

Движението в региона се регулира от екипи на СДВР.

На 15-и август в 5:25 часа сутринта товарен влак с 34 цистерни с дизелово гориво дерайлира и предизвика пожар.  При инцидента нямаше загинали, но щетите по жп релсите бяха големи.

През юни вагон от товарна влакова композиция също дерайлира в междугарието Кермен-Коньово  и блокира движението по една от основните жп линии в страната - между Пловдив и Бургас.

ИЗБРАНО
Отвориха капсула на времето, оставена от принцеса Даяна Лайф
Отвориха капсула на времето, оставена от принцеса Даяна
8933
Тенис колеги предлагат приятелска и професионална помощ за "полуделия" Медведев Корнер
Тенис колеги предлагат приятелска и професионална помощ за "полуделия" Медведев
9602
Над 1700 GW възобновяема енергия са блокирани в Европа поради претоварване на електропреносната мрежа Бизнес
Над 1700 GW възобновяема енергия са блокирани в Европа поради претоварване на електропреносната мреж...
6382
Играй в движение: Геймингът и спортът на открито вече са приятели IT
Играй в движение: Геймингът и спортът на открито вече са приятели
3559
Момичетата на 60-те се подстригваха, за да приличат на нея Impressio
Момичетата на 60-те се подстригваха, за да приличат на нея
8772
Графити туризъм в Ню Йорк: Французите спасяват културния сектор URBN
Графити туризъм в Ню Йорк: Французите спасяват културния сектор
543
20-годишните избраха: Това е най-добрият град в света Trip
20-годишните избраха: Това е най-добрият град в света
4117
Направете това и напълно ще промените вкуса на тиквичките Вкусотии
Направете това и напълно ще промените вкуса на тиквичките
374
Любовен хорскоп за септември - кой ще има мечтана среща и кой ще има предложение за брак? Zodiac
Любовен хорскоп за септември - кой ще има мечтана среща и кой ще има предложение за брак?
913