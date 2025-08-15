На място са изпратени около 20 пожарни коли и десетки огнеборци

Товарна композиция с цистерни на частна железопътна компания е дерайлирала край симеоновградското село Пясъчево, което се намира и близо до град Гълъбово.

Инцидентът е станал около 5 часа тази сутрин.

Обърнали са се 5 или 6 от цистерните, пълни с дизелово гориво. Избухнал е голям пожар.

На място са изпратени около 20 пожарни коли и десетки огнеборци.

Директорът на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов, който е на мястото на инцидента, съобщи, че към момента няма риск за населените места.

"Към момента информацията е, че е дерайлирал товарен влак. Горят 8 цистерни с дизелово гориво. Създадена е организация за изпращане на още екипи, така че да се ограничи разпространението на пожара. Колегите правят всичко възможно да локализират огъня. В този случай са необходими големи количества вода, които в определени ситуации се оказва предизвикателство", каза комисар Джартов.

Тъй като влаковата линия минава в близост до пътя, автомобилният трафик е спрян.

"Предварителната информация, с която разполагам, е, че става въпрос за композиция с 34 вагона и два локомотива", каза инженер Бойчо Скробански, председател на Националния борд за разследване на произшествията в БДЖ.

Композицията е на лицензирано железопътно предприятие за товарни превози. Тя превозва горива от Варна до Белозем. Фирма "Булмаркет" е операторът на влака, уточни министърът на транспорта Гроздан Караджов. Негови екипи също пътуват за мястото на инцидента.

"Около 5 часа, малко преди да навлезе в Симеоновград - на 10 км от Симеоновград в посока Гълъбово, дерайлират няколко вагона. Цистерните са пълни с нафта. От преобръщането на част от вагоните се получава самозапалване на дизелово гориво. Впоследствие пожарът обхваща между пет и осем цистерни. Вече няма огън, а само дим и изпарения. Обливат се всички цистерни със студена вода, за да не се получи ново самовъзпламеняване. Случаят беше решен с изключителен професионализъм. Ще изтеглим цистерните на безопасно разстояние веднага щом от Пожарната ни позволят. Няма жертви и населени места. За час и половина пожарът беше локализиран и овладян", добави Караджов, цитиран от Нова телевизия.

По думите му скоростта на композицията не е била фактор за дерайлирането в този случай.

"Пътническите влакове, минаващи по линията през Пясъчево, ще бъдат спрени докато не се преместят цистерните. Създали сме организация от северна страна да подходи дизелов локомотив, който да изтегли останалите незасегнати цистерни с цел да не се получи ново възбуждане на огъня", добави Караджов.

Общо 153 пожара са потушени в страната за изминалото денонощие, няма загинали и пострадали хора, съобщават на сайта си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Пожарникарите са реагирали на 214 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 25 пожара, без нанесени материални щети са възникнали 128 пожара. Извършени са 45 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са 16.

