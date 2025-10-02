Брандираният "Макларън", с който от партия "Величие" планираха да обикалят страната, за да изобличават "мафията", се разби на пътя между Ямбол и Сливен.

Инцидентът със спортния суперавтомобил McLaren 750S е станал минути преди 17 часа, съобщиха очевидци във Фейсбук групата "Катастрофи и нарушения в България". 

Към момента няма официални данни от МВР или пътната полиция за причините за инцидента, а от коментарите в социалната мрежа става ясно, че няма жертви и ранени. 

"Спокойно, няма пострадали. Самостоятелно ПТП без жертви или ранени. Дъждът и неизвестното качество на крадените елементи на пътното строителство и асфалта също са фактори", пишат в групата от "Родолюбци за България".

На кадрите от публикуваното видео се вижда, че става дума за спортния модел McLaren, върху който са поставени надписи "В България мафията си има държава". Автомобилът се е ударил в мантинелата, като пораженията са големи.

Два луксозни спортни автомобила станаха публично известни, след като земеделският предприемач Светослав Илчовски ги дари за временно ползване на партия "Величие". Освен "Макларън-а", тогава беше предоставено и "Ферари", също облепено с политически послания. Непосредствено след това СДВР дерегистрира луксозните коли.

