Видеозапис от охранителна камера, публикуван във фейсбук, показва секундите преди вчерашната катастрофа на столичния булевард "Ботевградско шосе".

При инцидента Ford Mustang Shelby с мощност 800 конски сили премина през мантинелата, удари се в дърво и се разполови и раздроби, като шофьорът загина на място, без да има други пострадали. Самоличността му още не е обявена.

Камерата не гледа централно към мястото, на което колата излиза от пътя. Видеото показва как сивият автомобил изпреварва отдясно тези на лявото платно преди катастрофата, кара с видимо превишена скорост, но е спорно дали тя стига до посочваните неофициално досега 218 км/ч.

Автомобилът е бил със сликове гуми и е катастрофирал със 218 км/ч, сочи оценка на Европейския център за транспортни политики, публикуван от Диана Русинова.

На видеото се вижда още, че катастрофиралият "Мустанг" се е движел заедно с още една кола, която не е споменавана в досегашната официална и неофициална информация за катастрофата.

Снощи автоекспертът с прякор Kespanok, който преди време прави видео ревю на автомобила, описвайки го като изключително опасен, увери, че той самият е добре и призова всички да карат разумно, без да хвърли повече светлина по случая.

Специалистът скри от YouTube клипа, в който показва отдолу свръхмощната кола, повдигната на подемник в гараж. Но в канала му има и видео отпреди три месеца, в което той се вози в автомобила на авто събитието Avangard Tourist Trophy в Ловешко.

Снимка: facebook.com/AmericanMuscleFest/

В социалните мрежи има снимки на колата от събитието American Muscle Fest през юли миналата година.

Снимка: facebook.com/AmericanMuscleFest/

На кадрите зад волана е трети човек.

