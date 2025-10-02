Поправки в Наказателния кодекс, внесени от правителството, бяха приети единодушно на първо четене

247 Снимка: БТА

Да бъдат инкриминирани организирането и управляването на домове за възрастни хора без лиценз, реши на първо четене Народното събрание с приети единодушно със 172 гласа "за" изменения в Наказателния кодекс, предаде БТА. Вносител е Министерският съвет.

На наказание до три години лишаване от свобода или пробация ще подлежат управители на домове, които не спазват стандартите за качество на услугите и по този начин излагат на опасност живота или здравето на възрастните хора, предвидиха депутатите.

Предлага се с до пет години лишаване от свобода и глоба от 1000 лв. до 5000 лв. да бъдат наказвани лицата, които без лиценз предоставят услуги като дом за възрастни хора, ако в едногодишен срок, след като веднъж са били глобени, отново извършват такава дейност.

Ако юридическо лице се е обогатило от тази дейност, да търпи имуществена санкция от 100 000 лв., предвиждат промените, внесени от кабинета.

Предлага се престъплението да е по-тежко наказуемо, в случай че е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително, чрез използване на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ; с цел имотна облага; от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, или представлява опасен рецидив.

Променя се и Законът за социалните услуги като се предвижда сериозно завишаване на глобите и имуществените санкции при предоставяне на социални услуги без лиценз, като могат да достигнат до 30 000 лв. По-високи санкции са предвидени и при неспазване на законодателството и стандартите за качество. Когато тези нарушения са довели до неспазване на правата на потребителите, санкциите могат да достигнат до 25 000 лв.

През юни правосъдният министър Георги Георгиев съобщи за 75 души държани в ужасяващи условия в незаконни домове за възрастни хора в село Ягода, област Стара Загора. След това органите на реда започнаха масови проверки в домовете, предоставящи социални услуги. Над 400 възрастни възрастни хора бяха изведени от такива заведения.

Георгиев обви за неефективна досегашната административно-наказателна отговорност и екипът му изготви проект за промени в НК.

