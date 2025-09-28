Заместник-председателят на БСП Калоян Паргов заяви, че партията сериозно обсъжда кандидатурата на Илияна Йотова за президент и изрази надежда Румен Радев да "върне жеста" от 2016 г., когато бе издигнат с подкрепата на социалистите.

Парламентът

"Ще помоля Румен Радев да върне жеста на БСП като подкрепи Илияна Йотова като кандидат за президент, чиято кандидатура ние обсъждаме сериозно", каза Паргов в ефира на "Нова".

Според него резултатът от предстоящите президентски избори ще покаже дали са възможни и предсрочни парламентарни избори, както стана през 2016 г.

Паргов подчерта, че водният сектор е сред най-важните приоритети за БСП, тъй като партията ръководи Националния борд по водите. "В следващия бюджет трябва да се осигурят голямата част от тези 3.7 милиарда лева, за да се започне с най-тежките места с най-големи водни проблеми", обясни той и приветства решението на регионалния министър Иван Иванов да освободи директора на ВиК-Ловеч.

Той разкритикува "медийната надпревара на човешкото его", като посочи, че БСП се стреми да избягва излишни конфликти: "Когато имаш хора, които подкрепят едно правителство, е нормално да се съобразяваш и с тяхното мнение."

Паргов също така защити позицията на Йотова за нов разговор относно ролята на България в променящия се геополитически контекст и виждането ѝ за Балканите, като важен кръстопът между Запада и Изтока.

"В оформящите се геополитически реалности е хубаво да открием някаква важна роля, от която да спечелим ние и балканските ни съседи", коментира Парговл

