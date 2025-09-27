Отказът на министри да участват в делегации на президента означава, че работят срещу интересите на страната. Това каза в Маджарово вицепрезидентът Илияна Йотова по повод изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов при откриване на Националната академия на младежката организация на ГЕРБ в Панагюрище в отговор на президента Румен Радев, че не допуска министри на събития с негово участие. По думите на Борисов членовете на кабинета сами отказват да присъстват в президентски делегации.

Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз
"Министрите не искат да участват в делегациите на президента след безпрецедентната атака, която Борисов направи към собствения си премиер, докато той бе на заседание на ООН във Вашингтон. Това е втори удар срещу Министерския съвет", подчерта Йотова. Тя посочи, че ако действително има министри, които сами отказват включване в президентска делегация, то Борисов трябва да ги назове по име, защото очевидно не са за поста, който заемат. "Президентът кани в делегациите си хора, които могат да вършат работа за България. Ако те не искат да участва в тези делегации, означава, че не просто не искат да вършат работа си, но че работят срещу интересите на страната", допълни вицепрезидентът.

В коментар по повод думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че президентът Румен Радев се държи по-скоро като политически лидер, вицепрезидентът Йотова каза, че това е част от очевидната кампанията срещу президентската институция. "В навечерието сме на президентски избори, които са само след една година. Така, както 12 години господин Борисов водеше война с всички политически партии - и свои и чужди, такъв очевидно ще бъде стилът му и в тази една година", допълни вицепрезидентът.

Йотова подчерта още, че за нея по-важната тема в момента е по-сериозната дискусия за това, което предстои пред България. "До този момент нито едно от гръмките обещания на правителството и съответно на мнозинството в парламента, затова че страната ни ще премине плавно курса си към еврото, както по отношение контрола на цените, така и по другите предизвикателства, не е изпълнено. Колкото повече институции се създават и се увеличават контролните им правомощия, толкова повече сякаш този процес не може да бъде овладян", допълни тя.

Според вицепрезидента позицията на България, както във вътрешнополитически план, така и във външнополитически, е важна, но по думите ѝ тя не е ясно изразена. "Като че ли ние се отказваме да участваме във вземането на решение, както на европейска, така и на световна сцена. Това, че преповтаряме опорките, по това, което ни казват европейските институции, е приемливо, защото България е част от Европейския съюз, но считам, че можем да бъде говорител не само на собствените си интереси", допълни Йотова.

Относно визитата на премиера Росен Желязков в САЩ, тя каза: "Никъде не видях българския привкус на неговата позиция и нюансите, които, според мен, един министър-председател трябва да изложи тогава, когато е на такава голяма международна сцена. Нека да видим как ще направим така, че Европа да върне лидерските си позиции. Очаквах българският премиер да говори в тази посока", допълни още Илияна Йотова.

На въпрос дали ще се кандидатира за президентския пост, Илияна Йотова отговори, че ще стане ясно на по-късен етап.

