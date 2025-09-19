"Демократи за силна България" отправиха покана към своите коалиционни партньори за провеждане на форум и излъчване на обща кандидатура за президентските избори през следващата година. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

ДСБ иска предварителни избори за кандидат-президент на демократичната общност
Виж още ДСБ иска предварителни избори за кандидат-президент на демократичната общност

На заседание националното ръководство на партията е взело решение да се отправи покана към коалиционни партньори - "Да, България" и "Продължаваме промяната" за провеждане на общ национален форум на привържениците на трите формации, с участието на кръга "Форум за демократично действие", знакови общественици, извънпарламентарните партии и независимите граждански организации, съобщиха от пресцентъра.

Сред мотивите за решението е твърдата убеденост, че победа на президентските избори е исторически шанс за преобръщане на настоящата политическа динамика в полза на проевропейската и антикорупционна демократична общност, допълниха от пресцентъра.

Целта на форума е да се заяви категорична политическа воля за единство и обединение около обща кандидатура на проевропейската и антикорупционна демократична общност за президентските избори през 2026 г.

България има нужда от президент - убеден демократ, непоколебимо отстояващ евроатлантическата принадлежност на страната и непримиримостта с корупцията, посочиха още от пресцентъра. Президент със знание и разбиране за високата си конституционна роля, който не разделя, а обединява. На предстоящите през 2026 г. избори имаме историческия шанс да постигнем това, допълниха "Демократи за силна България" .

През юни тази година на кръгла маса на тема "Президентските избори 2026: Демократичната общност по пътя към победата" представители на демократичната общност се обявиха за единен кандидат за президент.

ИЗБРАНО
Дженифър Анистън с хитро отмъщение към Анджелина Джоли, която съблазни Брад Пит и разби брака й Лайф
Дженифър Анистън с хитро отмъщение към Анджелина Джоли, която съблазни Брад Пит и разби брака й
12482
Късна среща на Панчарево: Фенове на ЦСКА искаха сметка, а Керкез обяви, че си тръгва Корнер
Късна среща на Панчарево: Фенове на ЦСКА искаха сметка, а Керкез обяви, че си тръгва
4227
„Живот, не скорост“ – кампания на Bulgaria Insurance и Winners Group в подкрепа на пътната безопасност Бизнес
„Живот, не скорост“ – кампания на Bulgaria Insurance и Winners Group в подкрепа на пътната безопасно...
9346
Действително ли учениците се нуждаят от геймърски лаптоп? IT
Действително ли учениците се нуждаят от геймърски лаптоп?
5943
Започнаха археологически разкопките на римските терми в Рациария - най-големите в България Impressio
Започнаха археологически разкопките на римските терми в Рациария - най-големите в България
4676
Аудио разходка из историята на София с Тони Николов URBN
Аудио разходка из историята на София с Тони Николов
1167
След повече от век строителство: "Саграда фамилия" ще бъде най-високата катедрала в Европа Trip
След повече от век строителство: "Саграда фамилия" ще бъде най-високата катедрала в Европа
2742
Трикът с лимон, който ще запази бананите свежи за по-дълго Вкусотии
Трикът с лимон, който ще запази бананите свежи за по-дълго
595
Кои зодиакални знаци ще преживеят големи промени в кариерата си през есента? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще преживеят големи промени в кариерата си през есента?
1848