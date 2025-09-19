През юни тази година на кръгла маса на тема "Президентските избори 2026: Демократичната общност по пътя към победата" представители на демократичната общност се обявиха за единен кандидат за държавен глава

"Демократи за силна България" отправиха покана към своите коалиционни партньори за провеждане на форум и излъчване на обща кандидатура за президентските избори през следващата година. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

На заседание националното ръководство на партията е взело решение да се отправи покана към коалиционни партньори - "Да, България" и "Продължаваме промяната" за провеждане на общ национален форум на привържениците на трите формации, с участието на кръга "Форум за демократично действие", знакови общественици, извънпарламентарните партии и независимите граждански организации, съобщиха от пресцентъра.

Сред мотивите за решението е твърдата убеденост, че победа на президентските избори е исторически шанс за преобръщане на настоящата политическа динамика в полза на проевропейската и антикорупционна демократична общност, допълниха от пресцентъра.

Целта на форума е да се заяви категорична политическа воля за единство и обединение около обща кандидатура на проевропейската и антикорупционна демократична общност за президентските избори през 2026 г.

България има нужда от президент - убеден демократ, непоколебимо отстояващ евроатлантическата принадлежност на страната и непримиримостта с корупцията, посочиха още от пресцентъра. Президент със знание и разбиране за високата си конституционна роля, който не разделя, а обединява. На предстоящите през 2026 г. избори имаме историческия шанс да постигнем това, допълниха "Демократи за силна България" .

През юни тази година на кръгла маса на тема "Президентските избори 2026: Демократичната общност по пътя към победата" представители на демократичната общност се обявиха за единен кандидат за президент.

