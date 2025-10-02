Премиерът припомни, че в Израел има обявено военно положение, от което следва, че рискът е осъзнат и е поет съзнателно от страна на участниците

2497 Снимка: Министерски съвет

Свързали сме се с израелските власти, информирали сме ги, че има български гражданин във флотилията "Сумуд". Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. Това заяви премиерът Росен Желязков пред медии в Копенхаген по повод задържането на плавателни съдове от глобална флотилия, на борда на които има и български гражданин, съобщиха от правителствената пресслужба.

Повече информация ще имаме към момента, когато нашият консул посети Васил Димитров, допълни Желязков.

Министерство на външните работи следи движението на флотилията "Сумуд" от началото на нейната мисия, изтъкна премиерът Желязков. Министър-председателят припомни, че в Израел има обявено военно положение, от което следва, че рискът е осъзнат и е поет съзнателно от страна на участниците.

Тази нощ от международната флотилия "Глоубъл Сумуд" с хуманитарни помощи за ивицата Газа съобщиха, че израелски военнослужещи незаконно са засекли и са се качили на борда на нейния плавателен съд "Спектър", предаде Ройтерс.

За инцидента съобщиха и израелските власти.

Блокирането на плавателни съдове от международната хуманитарна флотилия за Газа "Глоубъл Сумуд" снощи от израелските военноморски сили породи незабавна реакция в Италия, тъй като на борда им има и италиански граждани, обобщават АНСА и "Кориере дела сера", цитирани от БТА.

Хиляди привърженици на палестинската кауза и поддръжници на флотилията излязоха по улиците на големи италиански градове, за да протестират. Протести имаше в Рим, Неапол, Болоня, Торино, Генуа, Милано, Бреша, Флоренция и др. В Неапол протестиращите блокираха и железопътния трафик на централната гара. В Милано протестиращите се събраха на площада пред театъра "Ла Скала", за да се насочат после към гара "Кадорна". В Генуа протестиращите превзеха зоната на пристанището. На места се стигна до напрежение и сблъсъци с полицията.

Министерството на външните работи на Турция осъди действията на Израел срещу хуманитарната флотилия "Сумуд", която пътуваше за Газа, и ги определи като "терористичен акт" в нарушение на международното право, съобщи "Тюркийе тудей". Анкара обяви, че координира с други страни усилията си за незабавно освобождаване на задържаните активисти.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.