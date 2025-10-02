Свързали сме се с израелските власти, информирали сме ги, че има български гражданин във флотилията "Сумуд". Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. Това заяви премиерът Росен Желязков пред медии в Копенхаген по повод задържането на плавателни съдове от глобална флотилия, на борда на които има и български гражданин, съобщиха от правителствената пресслужба.

Ивицата Газа

Повече информация ще имаме към момента, когато нашият консул посети Васил Димитров, допълни Желязков.

Министерство на външните работи следи движението на флотилията "Сумуд" от началото на нейната мисия, изтъкна премиерът Желязков. Министър-председателят припомни, че в Израел има обявено военно положение, от което следва, че рискът е осъзнат и е поет съзнателно от страна на участниците.

Тази нощ от международната флотилия "Глоубъл Сумуд" с хуманитарни помощи за ивицата Газа съобщиха, че израелски военнослужещи незаконно са засекли и са се качили на борда на нейния плавателен съд "Спектър", предаде Ройтерс.

За инцидента съобщиха и израелските власти.

Блокирането на плавателни съдове от международната хуманитарна флотилия за Газа "Глоубъл Сумуд" снощи от израелските военноморски сили породи незабавна реакция в Италия, тъй като на борда им има и италиански граждани, обобщават АНСА и "Кориере дела сера", цитирани от БТА.

Името на българин се появи сред задържаните от израелските сили във флотилията към Газа (видео)
Виж още Името на българин се появи сред задържаните от израелските сили във флотилията към Газа (видео)

Хиляди привърженици на палестинската кауза и поддръжници на флотилията излязоха по улиците на големи италиански градове, за да протестират. Протести имаше в Рим, Неапол, Болоня, Торино, Генуа, Милано, Бреша, Флоренция и др. В Неапол протестиращите блокираха и железопътния трафик на централната гара. В Милано протестиращите се събраха на площада пред театъра "Ла Скала", за да се насочат после към гара "Кадорна". В Генуа протестиращите превзеха зоната на пристанището. На места се стигна до напрежение и сблъсъци с полицията.

Министерството на външните работи на Турция осъди действията на Израел срещу хуманитарната флотилия "Сумуд", която пътуваше за Газа, и ги определи като "терористичен акт" в нарушение на международното право, съобщи "Тюркийе тудей". Анкара обяви, че координира с други страни усилията си за незабавно освобождаване на задържаните активисти.

ИЗБРАНО
Ето как е изглеждала Ана Шермин от "Ергенът: Любов в рая" преди корекциите Лайф
Ето как е изглеждала Ана Шермин от "Ергенът: Любов в рая" преди корекциите
23006
Мони Николов: В Русия ме притеснява само студът Корнер
Мони Николов: В Русия ме притеснява само студът
8975
МФ: Дефицитът е 5 милиарда и 215 милиона лева Бизнес
МФ: Дефицитът е 5 милиарда и 215 милиона лева
6433
Украйна унищожи един от най-редките амфибийни самолети на Русия IT
Украйна унищожи един от най-редките амфибийни самолети на Русия
10141
"Wish You Were Here": 50-годишна история за празнината след мечтите Impressio
"Wish You Were Here": 50-годишна история за празнината след мечтите
4118
Ryanair ще приема само електронни бордни карти от 12 ноември Trip
Ryanair ще приема само електронни бордни карти от 12 ноември
1380
Как да стоплите останалото пиле в микровълновата, без да стане сухо Вкусотии
Как да стоплите останалото пиле в микровълновата, без да стане сухо
544
Това е джакпот: Кои зодии печелят от лотарията най-често? Zodiac
Това е джакпот: Кои зодии печелят от лотарията най-често?
568
Опасно време: Силен дъжд и мокър сняг, счупени клони и проблеми по пътищата Времето
Опасно време: Силен дъжд и мокър сняг, счупени клони и проблеми по пътищата
3974