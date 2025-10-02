"Кажете на моето правителство да спре със съпричастието си към Израел и да ме прибере вкъщи. Спрете геноцида в Газа", заяви той в своето обръщение

Появи се и видео, на което говорят задържаните от израелските военноморски сили членове на мисията флотилията "Глобал Сумуд", пътуваща към Газа с медицински материали и друга хуманитарна помощ. Сред тях е и българинът Васил Димитров. Мъжът призовава нашето правителство да се намеси. Димитров е бил на борда на лодката "Гранде блу", а охранителна камера на плавателния съд е заснела момента, когато израелските части се качват и задържат всички на него.

"Казвам се Васил Димитров и съм от София, България. Ако гледате това видео - съм отвлечен от израелските окупационни сили и съм държан против волята си", заяви той.

"Кажете на моето правителство да спре със съпричастието си към Израел и да ме прибере вкъщи. Спрете геноцида в Газа", добавя Димитров в своето обръщение.

От флотилията "Глоубъл Сумуд" определиха задържането на лодките за незаконно и като "акт на отчаяние".

От израелското външно министерство казаха, че флотилията е предупредена, че нарушава морска блокада.

"Пътниците на "Хамас-Сумуд" на яхтите се отправят безопасно и мирно към Израел, където ще започнат процедурите по депортирането им към Европа. Пътниците са в безопасност и в добро здраве", посочват от Външното министерство на Тел Авив.

България вече е установила контакт с израелските власти заради случая, обяви премиерът Росен Желязков. По думите му, участващите в подобни акции, свързани с Ивицата Газа, трябва да вземат предвид ситуацията в региона: "Самите участници са наясно, че в Израел има обявено военно положение, така че рискът е осъзнат и е поет съзнателно. Ние сме се свързали с израелските власти, информирали сме ги, че има български гражданин, призовали сме ги да спазват нормите на международното право. Повече информация ще имаме към момента, когато нашият консулт посети Васил Димитров", каза премиерът Росен Желязков пред журналисти в Копенхаген, където участва в лидерската среща на държавите от Европейската политическа общност.

Българското посолство в Тел Авив е поискало консулски достъп до българския гражданин, както и гарантиране спазването на неговите права. Посолството остава в контакт с компетентните власти, следи развитието на случая и ще информира своевременно за всяка нова информация, заявиха от Външно министерство. Към момента задържаните лица поетапно се отвеждат към израелското пристанище Ашдод. Местните власти са осигурили възможност за медицински грижи при необходимост, добавиха от ведомството на Георг Георгиев.

Във флотилията участват около 500 активисти от различни държави, сред които и Грета Тумберг. Тя се състои от 40 цивилни кораба, които пренасят хуманитарна помощ за Ивицата Газа. Задържана е в израелски води, след като е била предупредена, че навлиза в милитаризирана зона.

Преди дни Израел обвини частната флотилия "Глобал Сумуд" (Global Sumud), превозваща хуманитарна помощ към Ивицата Газа, че има преки връзки с чуждестранно крило на "Хамас", предаде ДПА.

"Документи на "Хамас", които бяха открити в Ивицата Газа и биват разкрити за първи път, показват пряка връзка между лидерите на флотилията и терористичната групировка", написаха в Х от Министерството на външните работи на Израел.

