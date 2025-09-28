"Продължаваме промяната - Демократична България" няма да подкрепи внесения от "Възраждане" вот на недоверие към правителството заради водната криза. Това съобщи пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България".

"Вотовете на недоверие не трябва да бъдат девалвирани. Трябва да бъдат внимателно използвани и добре мотивирани. Иначе служат за оправдание на управляващите, че не могат да вършат работа в парламента", подчерта Божанов.

Според него безводието не може да бъде решено за месец и е резултат от "завладяването на държавата и нелегитимното упражняване на властта".

Той коментира и напрежението в управляващата коалиция, след като Бойко Борисов отправи критики към премиера Желязков и министрите на БСП: "Опитът на Борисов да признае за петимата премиери е опит да замаже кой е реален премиер - това е Пеевски."

По думите му Борисов е имал два пъти възможност да се еманципира от ДПС - при ротацията и при преговорите за новото Народно събрание - но и в двата случая е избрал Пеевски. "Сега това, което виждам, е комбинация от напрежение и някаква доза театър", каза Божанов.

Той прогнозира, че напрежението ще се задълбочава: "Трупа се един гняв. Къде и кога това ще ескалира, никой не може да предскаже."

