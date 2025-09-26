От партията на Костадинов получиха отказ от всички опозиционни ПГ, без "Величие", в опита да свалят кабинета заради безводието

Шестият вот на недоверие - за безводието, е пред провал. Инициаторите му от "Възраждане" получиха отказ от всички опозиционни групи да го подкрепят. Подписи дадоха само от "Величие". Останаха да бъдат намерени петима депутати, които да го подкрепят, но от партията на Костадин Костадинов удариха на камък и с МЕЧ, откъдето се надяваха да ги осигурят. Това стана ясно от коментар на зам.-шефа на групата Цончо Ганев в кулоарите на НС.

"Няколко областни града са с режим на водата, което ескалира в началото на лятото, затова още през юли „Възраждане“ подготви вот на недоверие заради водната криза у нас", каза Цончо Ганев.

"Алианс за права и свободи" отказаха, "Продължаваме промяната-Демократична България" също не са съгласни", каза депутатът. Той допълни, че днес сутринта с колегата си Петър Петров са отишли в стаята на МЕЧ отново, за да говорят по темата. Според него от МЕЧ са поискали лично лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов да им се помоли и щели да мислят, ако го направи.

"Те не се интересуват от свалянето на правителството, от доводите, а някой да им се моли", обвини по адрес на МЕЧ Цончо Ганев, цитиран от БТА.

"На този фон Асен Василев отказва, Ивайло Мирчев отказва, АПС също, както и Радостин Василев", изброи заместникът на Костадинов.

"Не е важно кой какво говори, важно е кой какво прави, защото ние подкрепяме всички вотове на недоверие, колкото и да са несъстоятелни. МЕЧ отказва да даде пет гласа и да започнем дебат", добави той. "В момента забелязваме срутване на управляващата коалиция, правителството е готово да падне, а тези, които се обявяват за опозиция, отказват да подкрепят вот на недоверие", възмути се Ганев.

От МЕЧ заявиха, че няма да се подпишат под искането на партията на Костадин Костадинов за шести вот на недоверие заради безводието, тъй като аргументите били на пет страници и несъстоятелни, а проблемът е много по-сложен.

"Няма да се подпишем под мотивите на "Възраждане" за вот на недоверие за безводието, защото са аматьорски", категоричен беше Радостин Василев.

Той обясни, че по-рано през деня са били посетени от колегите от „Възраждане“ Цончо Ганев и Петър Петров, които след два месеца и половина са им връчили техните мотиви от пет страници за вот на недоверие на тема безводие.

"Беше ни поставено условие днес да се запознаем с тях и незабавно да ги подпишем или да откажем, като, ако откажем, те ще излязат пред медиите и ще кажат, че отказваме", разказа Василев.

"Изчетохме тези пет страници на колегите. Ние под такива мотиви не можем да се подпишем, защото темата за безводието е огромен проблем, който засяга 300 хиляди души, а мотивите на "Възраждане" са меко казано аматьорски, те не включват в себе си елементарна експертна оценка на проблема, не дават никакви решения", каза Василев.

Попитан дали е искал Костадин Костадинов да му се моли, за да им дадат пет подписа, Радостин Василев отговори, че не е искал лидерът на "Възраждане" да му се моли, просто е помолил Петър Петров и Цончо Ганев лидерът на "Възраждане" да му се обади или да се видят с него, за да обсъдят мотивите и стратегията, и въобще как да бъде депозиран такъв вот.

Лидерът на МЕЧ потвърди обаче, че ще подкрепят подписката на "Възраждане" за отстраняването на председателката на Народното събрание Наталия Киселова. "Имаме и собствени мотиви във връзка с разформироването на групата на МЕЧ и системното несправяне на този председател с работата на парламента", мотивира се Радостин Василев.

