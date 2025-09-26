Водният режим в Плевен се запазва, въпреки предприетите мерки. Направените сондажи на този етап не осигуряват достатъчно количество вода, което да задоволи нуждите на града.

Водната криза

За да се преодолее водната криза, екоминистърът Манол Генов, който присъства на поредното заседание на областния кризисен щаб в Плевен, разпореди басейновите дирекции в Пловдив, Варна, Благоевград и Плевен да изпратят към ВиК - а дружествата информация за алтернативни източници за водоснабдяване на техните територии.

75% от водата се губи по остарялата водопронесна мрежа в Плевен, за което управителят на местното ВиК-а и ръководството на Общината отнесоха критики от екоминистъра Манол Генов.

"Нещо, което в годините е зарязано, което не е било подложено на грижата на добрия стопанин, последните години са нарушени много съоръжения - ситуацията е кризисна. И наистина аз искам да призова плевенчани да имат малко търпение, защото имам увереност от днешното заседание на щаба, че всички набелязани мерки ще дадат ефект", обясни Лозко Лозев - председател на ВиК холдинг, цитиран от БНТ.

Работата на сондажите в различни точки в областта продължава, за да компенсира водния баланс, но засега той е около 60 литра в секунда.

Снимка: БТА

"Имаме вече резултат от това, че отводняваме рововете на Долна Митрополия. Този канал, който се почистваше добре, знаете дълги периоди от време. Сондажът, който е на кожухарската чешма, който е вторият вече, той е с добри показатели и той е включен към мрежата на Плевен. Така че това засега компенсира водните количество, които продължават да намалят от системата Черни Осъм". В момента подаваме вода в критичните точки сутрин 3 часа и вечер 3 часа", обясни инж. Климент Тодоров - управител на ВиК - Плевен.

Борисов: Петима премиери сме. Ако бях само аз, сега в Плевен щеше да има трима министри
За да приключи водната криза веднъж завинаги, плевенчани настояват да се изгради язовир Черни Осъм.

"Плевенчани настояват за това, от Троян казват, че не искат да стане. Тук вече е въпрос на преценка и един анализ за разходи и ползи в осъществяването на това намерение и доколко то кореспондира с екологично законодателство", посочи Манол Генов.

Снимка: БТА

В момента в плевенско се отстраняват аварии и по вътрешната водопреносна мрежа. Заради тях само днес с нарушено водоподаване останаха 6 села. Отпуснатите от Държавния резерв 45 000 литра вода ще бъдат раздадени до дни на училища, детски градини и социални заведения. В тях продължава и монтирането на хидрофорни системи.

Въпреки това ежедневието на плевенчани, особено в по-високите части на града, продължава да е подчинено на това кога ще потече вода от чешмите им.

Снимка: БТА

