Днес делегатите на Общото събрание на "Продължаваме промяната" избират нов лидер. Единствената номинация е на досегашния председател Асен Василев, но е възможно да се появят и други кандидати за поста. Резултатите от вота се очакват следобед.

Вчера Кирил Петков предложи арестувания кмет на Варна Благомир Коцев за член на ръководството. Форумът бе подкрепен и от коалиционни партньори, но направи впечатление отсъствието на Лена Бориславова.

Конгресът бе свикан, за да избере ново ръководство след оставката на Кирил Петков, предизвикана от ареста на зам.-кмета на София Никола Барбутов и изтекъл запис с твърдения за корупция.

Във втория ден на форума ще бъдат направени промени в устава, където ще бъде записано създаването на нов орган - Етична комисия. Ще бъдат избрани и нови състави на Националния, Изпълнителния и Контролния съвет, съобщава БНР.

Вчера бившият съпредседател на партията Кирил Петков предложи в Изпълнителния съвет да влезе арестувания кмет на Варна Благомир Коцев, за да се даде знак за подкрепа. Ще бъде приета и нова Политическа платформа на "Продължаваме промяна".

Гласуването е пряко и ще се извършва чрез приложение в телефоните, като така изборът на делегатите ще е видим.

